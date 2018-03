Pankkien riskisuunnitelma ei vielä kelpaa Suomelle

EU-maiden suunnitelmat vähentää pankkien riskejä eivät vielä riitä Suomelle, sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.). Pankkien riskien vähentäminen on ennakkoehto yhteiselle talletussuojalle.

Valtiovarainministerit arvioivat pankkipakettia alkuviikosta Brysselissä. Orpon mukaan Suomi toivoo muilta "pohjoisilta mailta" tukea, jotta sen valmistelua jatkettaisiin.

Kahdeksan pohjoisen maan ryhmä on tiivistänyt välejään samaan aikaan kun Saksalta ja Ranskalta on odotettu yhteistä esitystä talous- ja rahaliiton tiivistämisestä.

– Me haluamme näyttää, että Saksan takanakin on elämää. Meillä on oma tahto, oma näkemys, Orpo sanoo.

Myös Saksa on hänen mukaansa suhtautunut kriittisesti nyt pöydällä olevaan suunnitelmaan pankkien riskien vähentämisestä.