Pankkilakko ei ole aiheuttanut suurempia häiriöitä

Pankkien verkkopalvelut ja vajaalla miehityksellä tai rajoitetun ajan avoinna olevat puhelinpalvelut ovat toimineet rahoitusalan lakon aikana pääosin ongelmitta, kerrotaan sekä Nordeasta että Osuuspankista.

Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Danske Bankin henkilöstöyhdistyksen lakko alkoi torstaiaamuna ja päättyy tänään perjantaina keskiyöllä. Rahoitusalan työriidan taustalla ovat näkemyserot erityisesti viikonlopputyön teettämisen ehdoista.

Nordean tiedottaja Jon Paavilainen kertoo, että Nordean puhelinpalvelussa oli eilen enimmäkseen rauhallista. Nordean puhelinpalvelu, joka on tavallisesti auki vuorokauden ympäri, toimii lakon aikana vajaalla miehityksellä kello 9–17. Nordean kaikki konttorit ovat lakon aikana kiinni.

– Hetkittäin silloin, kun asiointi on ollut vilkkaampaa esimerkiksi työpäivän päätyttyä, ovat jonot puhelinpalvelussa pidentyneet hieman, Paavilainen kertoo STT:lle.

Ensimmäisen lakkopäivän aikana Nordean verkkopalvelu toimi häiriöttä.

– Palvelut toimivat aikaisemman arviomme mukaisesti, Paavilainen summaa.

Konttoreissa vallitsee hiljaisuus

Myös Osuuspankissa lakon aikaiset palvelut ovat toimineet kuten edeltä suunniteltiin, OP:n asiantuntijajohtaja Pekka Jaakkola sanoo.

Lähes kaikki OP:n konttoreista ovat lakon aikana kiinni. Henkilöasiakkaiden asiakaspalvelu on suljettu korttiasiakaspalvelua lukuun ottamatta.

– Mobiili- ja verkkopalvelut toimivat, somessa on pystytty olemaan mukana ja korttiasioihin liittyvissä puhelinpalveluissa on myös pystytty antamaan palvelua. Palkat ja eläkkeet, joissa on ollut eräpäiviä, on pystytty maksamaan, Jaakkola listaa.

Jaakkola kertoo saaneensa muutamista poikkeuksellisesti lakon aikana auki olevista konttoreista, kuten Helsingin Mikonkadulta, tiedon, että niissä on ollut varsin hiljaista.

– Asiakkaat ovat selvästikin saaneet etukäteistietoa riittävästi ja pystyneet siirtämään esimerkiksi sovittuja neuvotteluja tuleville päiville.

Sovittelu jatkuu tiistaina

Pankit avautuvat viikonlopun ja uudenvuoden jälkeen seuraavan kerran tiistaina 2. tammikuuta 2018, jolloin osapuolet myös jatkavat työriidan sovittelua valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla. Jos sopua työriitaan ei löydy tammikuun alussa, seuraava kaksipäiväinen työnseisaus järjestetään 4.–5. tammikuuta. Siihen osallistuisi kolmen työntekijäjärjestön lisäksi myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä Danske Bankin Esimiehet ja Asiantuntijat.

Palvelualojen työnantajat Paltan varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto toivoo, että kysymykseen viikonlopputyön ehdoista löytyy ratkaisu mahdollisimman nopeasti.

– Meillä ei ole mitään tarvetta pitkittää tätä riitaa, hän sanoo.

Keskeisin ongelma on se, että työnantajapuoli on vaatinut työaikamääräysten täydellistä muuttamista niin, että työnantaja saisi yksipuolisesti nykyistä laajemmin päättää, miten työajat sijoittuvat eri viikonpäiville ja vuorokaudenajoille. Työntekijäpuoli haluaa, että työajoista voitaisiin sopia paikallisesti, kertoi Ammattiliitto Nousun toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen STT:lle keskiviikkona.