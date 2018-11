Suomalaisyhtiö Tracegrow on kehittänyt menetelmän, jolla ongelmallisten alkaliparistojen sisältämä sinkki ja mangaani saadaan puhtaana hyötykäyttöön lannoitteissa. Yhtiön mukaan menetelmä on ainutlaatuinen maailmassa.

– Tällä hetkellä olemme suuntautuneet selkeästi maatalouteen, koska saamme siinä parhaalla tavalla hyödynnettyä alkalipariston kallisarvoiset hivenaineet, kertoo Tracegrow'n toimitusjohtaja Tatu Leppänen.

Yhtiön ensimmäinen tehdas käynnistyi kesäkuussa Kärsämäellä Pohjois-Pohjanmaalla.

Tracegrow'n asiakkaita ovat Leppäsen mukaan lannoitteiden valmistajat ja jakelijat. Suomessa jakelijana on monialayhtiö Berner , joka myy lannoitetta tuotemerkillä ZM-Grow. Vastaavaa toimintamallia haetaan myös muissa maissa.

– Haluamme aina paikallisen alalla toimivan tahon, joka tuntee kyseisen maan viljelijöiden erityistarpeet, Leppänen sanoo.

Tracegrow myy myös teknologiaansa. Kumppanina on Pöyry , joka suunnittelee laitokset ja huolehtii projekteista.

– Järkevin tapa on, että saamme myytyä teknologiaa globaalisti siten, että alkaliparisto-ongelma voidaan hoitaa kyseisessä maassa, missä se on syntynyt.

Myöhemmin käytetyistä alkaliparistoista saatavaa sinkkiä ja mangaania voidaan käyttää myös muussa teollisuudessa. Leppäsen mukaan Tracegrow'n tarkoitus on listautua pörssiin 3–5 vuoden kuluttua, jolloin yhtiöön luodaan divisioonarakenne.

– Toinen divisioonahaara tulisi nimenomaan keskittymään eri teollisuudenaloihin, jotka voisivat hyötyä kiertotalouden keinoin hankituista hivenaineista, Leppänen sanoo.

Alkaliparistot suuri ongelma

Alkaliparistot ovat suuri ongelma, sillä niiden kierrättäminen on hankalaa. Alkaliparistojen osuus käytetyistä paristoista on 50–80 prosenttia. Niitä on kertynyt valtavat varastot. Maailmassa käytetään vuosittain noin kymmenen miljardia alkaliparistoa.

– Ennen meitä ainoa järkevä käsittelytapa on ollut, että paristoja toimitetaan sinkkivalimoihin, Leppänen sanoo.

Energiasyöppö prosessi on kallis. Samalla hukataan mangaani ja paristoista saatava kalium. Ihminen ei tule toimeen ilman mangaania, jota saadaan ravinnosta.