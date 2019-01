Paviljonki on tänään täpötäynnä yrittäjäenergiaa – Keski-Suomen Yrittäjäjuhla myytiin jälleen loppuun

Jyväskylän Paviljongissa vietetään tänä iltana Keski-Suomen Yrittäjäjuhlaa, jonka teema on tänä vuonna ”Yrittäjäenergiaa”. Yrittäjäenergiaa Paviljonki Areenassa totisesti riittää, sillä juhlaan osallistuu peräti 1 200 ihmistä, joiden joukossa on yrittäjiä ja sidosryhmien edustajia. Tapahtuma on jälleen loppuunmyyty.

Ilta pitää sisällään maakunnallisten yrittäjäpalkintojen julkistamiset, jotka Keskisuomalainen uutisoi illan aikana tuoreeltaan.

Lisäksi ohjelmassa on musiikkia, tanssia ja cheerleading-seura Jaguars Spirit Athletesin SM-edustusjoukkue Venuksen esitys.

Illan virallisen osion avaa Keski-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Tapu Holttinen. Juhlapuheen pitää sisäministeri Kai Mykkänen (kok.), ja Suomen Yrittäjien tervehdyksen juhlaan tuo toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Keskisuomalaisen toimitalossa Aholaidassa järjestettiin Yrittäjäjuhlan etkot. Tilaisuuteen oli kutsuttu Keskisuomalaisen yhteistyökumppaniyrityksiä.