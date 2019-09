Pekkaset tarjosivat Suosikissa läksiäiskahvit

– Minä kyllä halaan tässä välissä, totesi Terttu Savolainen ja kapsahti kauppias Tero Pekkasen kaulaan.

– Halasin kauppiasta ensimmäisen kerran silloin, kun hän aloitti ja nyt piti vielä ehtiä, hän jatkoi.

– Eihän isäntä vaan suutu? Pekkanen kysyi.

– Se on tottunut jo.

Sörkänmäellä asuva pariskunta Terttu ja Ilpo Savolainen kertoi käyneensä Suosikissa aina entisen kauppiaan Lehtos Palin ajoista alkaen.

K-supermarket Suosikissa juotiin tiistaina kauppiaiden Tero ja Mari Pekkasen läksiäiskahvit. Tero sai kesällä aivoinfarktin, minkä vuoksi Pekkaset jättävät kaupan pidon. Lokakuun alussa Suosikin kauppiaiksi tulevat Heli ja Ilpo Romppanen Mikkelistä.

Halauksia ja kättelyitä sateli väistyville kauppiaille koko päivän. Myös tsemppiä ja kuntoutusta toivoteltiin.

– Aika moni on käynyt kertomassa kokemuksiaan läheisten aivoinfarkteista. On ollut vilkas tiistai. Kahvia on tullut juotua, mutta syöminen on jäänyt vähemmälle, Tero kertoi.

Pekkaset jättävät Suosikin haikein mielin puolentoista vuoden jälkeen.

– Täällä on todella hyvä henki ja ihmiset ovat mukavia, Tero kertoo.

Nyt on kuitenkin aika keskittyä kuntoutukseen.

– Kuntoutus jatkuu kevääseen. Ja se on koko perheen yhteinen projekti, Tero kertoo.

– Olemme tykänneet tästä työstä, koska olemme tehneet sitä yhdessä. Nyt keskitymme yhdessä kuntoutukseen, Mari jatkaa.

– 12 vuotta on painettu töissä. Nyt ollaan ainakin hetki perheenä, Tero päättää.