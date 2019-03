Perinteikkäällä paikalla Jyväskylässä toimiva hotelli Verso laajentaa tänä vuonna kahdesti – ruokaravintola avataan toukokuussa

Ensi kesänä kolme vuotta täyttävä Hotelli Verso laajentaa jälleen toimintaansa Jyväskylän ydinkeskustassa. Versoon avataan toukokuussa ruokaravintola, ja tämän vuoden aikana myös kokoustiloja laajennetaan.

Ruokaravintolalle remontoidaan parhaillaan tiloja nykyisen baarin viereen. Ruokaravintolalle remontoitavissa tiloissa ei ole ollut toimintaa rakennuksessa aiemmin toimineen hotelli Jyväshovin lopetuksen jälkeen. Käyttöön tulee noin 200 neliötä lisää tilaa ja noin 50 uutta asiakaspaikkaa.

– Haluamme parantaa talon vetovoimaisuutta ja tarjota myös hotelliasukkaille mahdollisuuden syödä samassa talossa. Versosta meiltä on puuttunut A la carte -ravintola, yrittäjä Ari Pärnänen sanoo.

– Me vastaamme kysyntään ja täydennämme osaltamme Jyväskylän ravintolatarjontaa.

Versossa on nykyisin aamiaisen lisäksi tarjolla keitto- ja salaattilounas arkisin. Lisäksi ruokaa tarjotaan erilaisissa tilaisuuksissa.

Perheyritys Yöpuu Yhtiöllä on ennestään Jyväskylän keskustassa fine dining -ravintola Pöllöwaari, joka toimii Hotelli Yöpuun yhteydessä.

Versoon avattava ravintola toimii eri konseptilla – Pärnäsen mukaan tavoitteena on rento ruokaravintola.

Keittiöpäällikkö Jukka Kyllösen mukaan uudelle ravintolalle tulee sesongin mukainen bistrolista. Lisäksi tarjolla on kansainvälisiä klassikkoruokia.

– Myös viiniin panostamme paljon, hän sanoo.

Uudessa ravintolassa on mahdollisuus ruokailla myös avokeittiön tiskillä.

– Koemme, että näin voimme tuoda lisäarvoa asiakkaille, Kyllönen perustelee.

Arviolta noin 250 000 euroa maksavassa remontissa on tarkoitus tehdä aikaa kestävä kokonaisuus, jota ei ole tarvetta uusia parin vuoden päästä.

Ruokaravintolaan syntyy 6–7 uutta vakinaista työpaikkaa.

Uusi ravintola mahdollistaa myös entistä laajemmat kokous- ja juhlapalvelut. Versoon rakennettiin toissa vuonna kokous- ja juhlatilat Jyväshovin entisen tanssiravintolan paikalle.

– Kokous- ja juhlatilat ovat olleet parempi menestys kuin osasimme odottaa, Pärnänen kertoo.

Niinpä tiloja laajennetaan tämän vuoden aikana noin 150 neliötä.

Ravintolaremontin valmistuttua Pärnäsen ja hänen puolisonsa Katriina Pilppulan omistama Yöpuu Yhtiö investoinut jo liki kaksi miljoonaa Verson kiinteistössä hotelliin, ravintoloihin ja kokoustiloihin. Rivakasta investointitahdista huolimatta yritys on yltänyt joka vuosi voitolliseen tulokseen.

Toiminnan laajentaminen Versoon oli yritykselle iso riski, mutta riski on kannattanut.

– Kolmen vuoden ajan kaikki käyrät ovat osoittaneet ylöspäin. Meillä on ollut tasaista kasvua: myös Pöllöwaari ja Yöpuu ovat myyneet hyvin, Pärnänen kertoo.

Yrityksen liikevaihto on kolmessa vuodessa kolminkertaistunut viime vuoden noin kuuteen miljoonaan euroon. Viime vuonna liikevaihto nousi noin 15 prosenttia.

Pärnäsen mukaan Verso on koko ajan täyttänyt sille asetetut taloudelliset tavoitteet.

– Jos emme oli tarttuneet tilaisuuteen, kun sellainen tuli, olisi kyllä harmittanut, hän pohtii.

Pariskunta on ottanut riskejä ennenkin. Pilppula aloitti Naissaaren Kahvihuoneen yrittäjänä vuonna 2000 ilman aiempaa kokemusta alalta. Vaikka Naissaaren kahvila ei ollut kovin suuri menestys, Pilppula ja Pärnänen halusivat laajentaa. He tarjoutuivat ostamaan hotelli Yöpuun ja ravintola Pöllöwaarin. Ostosta tuli totta vuonna 2006. Vuosikymmentä myöhemmin oli Verson vuoro.

Kerroshoito omaksi toiminnaksi

Yöpuu Yhtiöstä on tullut toiminnan laajentamisen myötä iso työllistäjä. Sillä on jo noin 60 työntekijää, joista valtaosa on kokoaikaisia. Toukokuussa avattava ruokaravintola nostaa vielä määrää.

Yritys ei juuri käytä vuokratyövoimaa, mikä on päinvastainen linjaus kuin hotelli- ja ravintola-alalla yleensä. Se jopa vähentää ulkopuolisten palvelujen käyttöä.

– Olemme helmikuun alusta lähtien siirtäneet kerroshoitoa omaksi liiketoiminnaksi, yrittäjä Ari Pärnänen kertoo.

Yhtiö on jo palkannut jo puolenkymmentä työntekijää kerroshoitoon. Siivous ja kerroshoito siirtyvät pääosin yhtiön omaksi toiminnaksi, kun kaikki tarvittavat rekrytoinnit on tehty. Ruuhka-apua yritys hankkii ulkopuolelta tarvittaessa.

Miksi muutos tehdään?

– Ongelmia ei ole ollut, mutta pyrimme tekemään hyvästä parasta, Pärnänen perustelee.

Pärnäsen ja keittiöpäällikkö Jukka Kyllösen mukaan yritys haluaa sitouttaa työntekijät, minkä vuoksi työsuhteista valtaosa on kokoaikaisia ja vakinaisia.

– Työntekijät ratkaisevat yrityksen menestyksen. Sen vuoksi haluamme pitää osaajat meillä töissä, Pärnänen sanoo.

Yöpuussa ja Pöllöwaarissa pisin työsuhde on kestänyt toiminnan alusta eli vuodesta 1988 lähtien. Yli 10 vuotta kestäneitä työsuhteita on useita.