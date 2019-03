Peugeot pyrkii takaisin Yhdysvaltojen markkinoille 30 vuoden tauon jälkeen

Ranskalainen autokonserni PSA suunnittelee lähivuosina palaavansa Yhdysvaltojen markkinoille, joilta konsernin Peugeot-merkki jouduttiin vetämään vähin äänin pois vuonna 1991.

Indianapolisin 500 -rallissa aiemmin menestynyt merkki oli tuolloin jäänyt japanilaisten kilpailijoiden jalkoihin ja Yhdysvalloissa myytiin viimeisenä vuonna vain 3 500 Peugeotia.

Paluuta aiotaan pohjustaa vähitellen ja tarkoitus on saada ranskalaisauto Yhdysvaltojen kovasti kilpailulle markkinoille vuoteen 2026 mennessä. Yhtiö ei vielä paljasta, mitä malleja se aikoo tuoda myyntiin ja mitä myyntikanavia se aikoo käyttää.

Analyytikot ovat epäileväisiä. Peugeot on ollut markkinoilta poissa jo niin kauan, ettei juuri kukaan alle 50-vuotias ole edes nähnyt sellaista tien päällä. Television salapoliisisarjojen harrastajat saattavat muistaa 1970-luvun Columbo-sarjan, jossa Peter Falkin esittämä nimihenkilö körötteli romuisella Peugeot 403 -avomallilla. Columbon kurjalle autolle naureskelu oli yksi sarjan kestävimmistä vitseistä.

Pienet autot eivät jenkkimarkkinoilla juhli

Peugeotin suunnitelmassa on aloittaa Yhdysvaltojen valtaus yhdestä osavaltioista ja laajentaa myöhemmin muihin. Maihinnoususta ei tule helppoa. Yhdysvaltojen automarkkinoilla kilpailee jo noin 40 merkkiä ja myynti on pysynyt melko vakaana.

Autonostajat ovat viime vuosina kiinnostuneet erityisesti katumaastureista, pickupeista ja muista isommista henkilöautoista. Niiden markkinaosuus nousi lähes 70 prosenttiin koko 17,3 miljoonan automyynnistä.

Peugeotilla on tähän markkinarakoon sopivia malleja, mutta se on erikoistunut pienempiin autoihin, joita amerikkalaiset nykyään karttavat. Pienten autojen markkinoille on tunkemassa lähivuosina myös kiinalaisia valmistajia.

Eurooppalaisista automerkeistä myös Fiat ja Alfa Romeo ovat kokeneet vastoinkäymisiä Yhdysvaltojen markkinoilla. Fiatin myynti laski yli 40 prosenttia viime vuonna ja kaupaksi kävi vain reilut 15 000 autoa. Alfa Romeo myi vajaat 24 000 ajokkia.

Automarkkinatutkimusyhtiö Kelley Blue Bookin analyytikko Karl Brauer arveli, että Peugeotin voi käydä Yhdysvalloissa samoin kuin Fiatille.

Fiat jätti Yhdysvallat samoihin aikoihin Peugeotin kanssa. Se teki paluun noin kymmenen vuotta sitten, mutta markkinointi on edennyt nihkeästi.

– Siitä tulee heille iso haaste, Brauer arveli.