Pitkään Jyväskylässä tyhjillään olleisiin tiloihin tulee vielä kesän aikana ravintola

Jyväskylässä Hannikaisenkadulla (6) pitkään tyhjillään seisoneeseen tilaan tulee ravintola. Barot's-ketjuun kuuluva pikaruokaravintola avaa ovensa heinäkuussa. Juuri nyt ravintolaan etsitään työntekijöitä ja tilaa remontoidaan. Jyväskylän MM-ralli ajetaan elokuun alussa.

– Kyselyjä on tullut paljon, ravintolapäällikkö Henna Ronkainen kertoo työhönottotilanteesta.

Ronkainen työskentelee Järvenpäässä, jossa ensimmäinen Barot's avattiin viime syyskuussa. Keskiviikkona hän oli rekrytoinnin vuoksi Jyväskylässä.

Asiakaspaikkoja vanhan ABC-huoltamon tiloihin tulee 46. Drive in -mahdollisuutta ei kuulemma tule.

Menulla on perinteistä pikaruokaa, kuten hampurilaisia, ribsejä ja makkaraperunoita. Ketju on ilmoittanut levittäytyvänsä koko Suomeen, Jyväskylä saa kunnian aloittaa toisena. Ronkaisen mukaan Järvenpää on “mennyt tosi hyvin”.