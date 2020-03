Pk-yritysten rahoitusta on mahdollista kasvattaa merkittävästi, lupailee Finnvera – monet pankit ilmoittaneet jo lyhennysvapaista

Valtion omistamalla erityisrahoitusyhtiö Finnveralla on hyvät valmiudet vastata koronaepidemian myötä lisääntyvään rahoituskysyntään, Finnvera sanoo tiedotteessa. Sen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta on mahdollisuus kasvattaa. Laissa rahoitukselle oleva valtuusraja on 4,2 miljardia euroa, josta tällä hetkellä käytössä on noin 2 miljardia euroa.

Finnvera kertoo laajentavansa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen edellytyksenä on kuitenkin se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

Finnvera varautuu kysynnän kasvuun laittamalla asiakastyöhön lisää resursseja. Ruuhkiin on kuitenkin syytä varautua.

Finnveran pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä sanoo tiedotteessa, että tällä hetkellä Suomen rahoitusmarkkinat toimivat ja myös pankit ovat sitoutuneet auttamaan pk-yrityksiä kriisin yli.

– Seuraamme kuitenkin tarkasti koronaepidemian vaikutusta yritysten tilanteeseen ja pankkien toimintaan. Autamme yrityksiä löytämään tarvitsemansa rahoitusratkaisut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Heinilä sanoo.

Monet pankit jo ilmoittaneet lyhennysvapaista ja muusta tuesta

Useat pankit ovat jo ilmoittaneet tarjoavansa asiakkailleen lyhennysvapaita koronatilanteen takia. OP Ryhmä ilmoitti tänään, että se antaa mahdollisuuden sekä kotitalouksille että pk-yrityksille lykätä luottojen maksuja, jos koronapandemia on vaikuttanut asiakkaiden luotonhoitokykyyn.

OP:n asiakkailla on mahdollisuus asuntoluottojen lyhennysvapaaseen 12 kuukauden ajaksi. Yritysten osalta maksuaikojen muutokset arvioidaan OP:n mukaan tapauskohtaisesti ja hyödyntäen Finnveran takauksia. Maksuohjelman muutoksista ei peritä erillistä maksua, OP kertoo.

Tänään myös Aktia ilmoitti tarjoavansa henkilö- ja yritysasiakkailleen lyhennysvapaata kahdeksan kuukautta. Lisäksi yritysasiakkaille tarjotaan tarvittaessa tukea mahdollisen kassakriisin ratkaisemiseksi.

Danske Bank puolestaan eilen kertoi, että koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi se tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja tukeakseen esimerkiksi säännölliset tulonsa tilapäisesti työttömyyden tai lomautuksen vuoksi menettäneitä henkilöasiakkaita. Danske Bank lisäksi tukee yrityksiä, jotka tarvitsevat lisälikviditeettiä kysynnän laskun tai tilausten peruutusten vuoksi.

Nordea kertoi perjantaina tarjoavansa lyhennysvapaita asuntolaina-asiakkaille sekä pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille. Nordean asiakkaat voivat saada asuntolainoihinsa enintään kuusi kuukautta lyhennysvapaata. Pienille ja keskisuurille yrityksille Nordea tarjoaa tarvittaessa kolmen kuukauden lyhennysvapaata sekä muita apukeinoja.