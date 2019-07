Pohjoismaiden kuriireina Atlantin toisella puolella – Sophia Hyökyvaara ja Thomas Addison tapasivat Suomessa, mutta perustivat yrityksen Yhdysvaltoihin

Yrittäjäpariskunta Sophia Hyökyvaara ja Thomas Addison eivät tienneet, miten rahtilaivasta varataan paikka tuotteille perustaessaan maahantuontiyritystä Yhdysvaltoihin.

– Minulla oli yritys Suomessa ja vanhempani sekä isovanhempani ovat yrittäjiä. Meillä ei kuitenkaan ollut yhteyksiä tai ulkopuolista rahoitusta aloittaessamme Yhdysvalloissa, Hyökyvaara kertoo lapsuudenkodissaan Tikkakoskella.

Hyökyvaara oli juuri suorittanut kansainvälisen kaupan korkeakoulututkinnon New Rochellessä, New Yorkin osavaltiossa. Samoihin aikoihin Addisonin ura amerikkalaisen jalkapallon pelaajana päättyi, ja he perustivat S&T Global Co. -yrityksen vuoden 2016 lopulla.

Vuoden 2017 keväällä saapui ensimmäinen laivalähetys suomalaisia Four Reasons -hiustuotteita Yhdysvaltoihin. Sitä ennen Addison ja Hyökyvaara joutuivat tekemään paljon töitä.

Kiertäminen erilaisissa tapahtumissa ympäri maata on Hyökyvaaran mukaan aikaavievää ja väsyttävää etenkin, jos ei koe onnistuvansa. Oikeiden ihmisten, kuten jakelijoiden, löytäminen oli erityisen haastavaa ilman minkäänlaisia suhteita.

– Olimme viime vuonna messuilla esittelemässä tuotteita, jossa meille tuli useampi agenttiehdokas. He siis valitsevat edustettavia tuotteita ja myyvät ne jakelijoille, Addison kertoo.

He olivat yllättäen päätyneet tilanteeseen, jossa saivat edustajasopimus-tarjouksen viideltä Yhdysvaltain suurimmalta kauneusalan yritykseltä. Sitä kautta he pääsivät sisäpiireihin.

– Pääsimme valitsemaan meille sopivimman agentuurin, jotka suhteillaan auttoivat meitä pääsemään isojen jakelijoiden puheille. Nyt tuotteita edustaa 600 myyjää ja niitä löytyy yli 1 100 liikkeestä, Hyökyvaara sanoo.

Markkinakoordinaattori Addison vastaa teknisestä puolesta, kuten nettisivuista sekä sisällön tuottamisesta.

Hyökyvaara on maahantuontiyrityksen toimitusjohtaja hoitaen päivittäiset asiat sekä toimien kasvoina hiustuotteille. Hän vastaa myös maiden välisestä kaupasta sekä asiakassuhteista.

Marylandissa asustavat Addison ja Hyökyvaara ovat maahantuontiyrityksensä ainoat vakituiset työntekijät, mutta he hyödyntävät muun muassa markkinoinnissa freelancereita. Heillä on vuokrattuna varastotilaa Missourin osavaltiosta, johon työntekijät tulevat ”kaupan päälle” kolmannen osapuolen kautta.

Lomalla Tikkakoskella oleva pariskunta viettää tavanomaista yrittäjän lomapäivää.

– Pystymme etänä seuraamaan tilauksia ja välittämään ne ohjeiden kera varastolle. Loman aikana tapaan myös Four Reasonsin edustajia, Hyökyvaara kertoo.

Jalkapallouran päättymisen jälkeen Addison työskenteli konsultointiyrityksessä. Viime vuoden loppupuolella hän kuitenkin pystyi lopettamaan työssä ja keskittymään täysin yritystoimintaan.

– Nyt, kun kaikki on saatu pyörimään täydellä volyymilla, pitäisi vielä saada myytyä tuotteet hyllyiltä. Kovin työ tapahtuu nyt markkinointipuolella, Hyökyvaara sanoo.

Yritystoiminnan saatua ilmaa siipien alle yrittäjät aikovat tähdätä korkeammalle.

– Haluaisimme viedä lisää pohjoismaalaisia tuotteita Yhdysvaltoihin ja meillä on hyviä tuotteita jo mielessä, mutta emme vielä ole lähestyneet heitä, Addison kertoo.

Molemmat ovat sitä mieltä, että pelkästään Suomesta löytyy monia yrityksiä, joille voisi olla markkinaa Yhdysvalloissa.

– Jotenkin tuntuu siltä, että yritykset, joilla on innovatiivinen tuote, eivät uskalla lähteä kokeilemaan maailmanvalloitusta. Ollaan tyytyväisiä omissa piireissä, Hyökyvaara pohtii.

"Kaikki palaset vain loksahtivat kohdalleen"

Liikunnallisista perheistä olevat yrittäjät ovat antaneet urheilulle paljon. Ilman ammattilaisurheilua pari tuskin olisi koskaan kohdannut.

Hyökyvaara harrasti sprinttiuintia Jyväskylässä useamman vuoden ajan ja pärjäsi varsin hyvin. Lukiossa hän lähti vaihtoon Yhdysvaltain länsirannikolle Oregoniin, jossa uiminen sujui loistavasti.

Hän sai apurahatarjouksen useammasta yliopistosta Yhdysvalloissa. Mahdollisuus yhdistää liiketalousopinnot ja uinti vei Hyökyvaaran korkeakouluun New Rochelleen.

Addison kertoo pelanneensa koko ikänsä amerikkalaista jalkapalloa keskushyökkääjänä. Hän muun muassa voitti lukioikäisenä oman osavaltionsa mestaruuden, mutta ovet Yhdysvaltain ammattilaisliiga National Football Leagueen (NFL) eivät auenneet.

Hän päätti lähteä pelaamaan Eurooppaan ja päätyi Kouvolan Indiansiin. Myöhemmin urallaan hän voitti Ranskan mestaruuden Thonon Black Panthersin kanssa.

Ennen neljännen opiskeluvuoden aloittamista Hyökyvaara vietti kesälomaa Suomessa. Hän kävi ystävänsä tupaantuliaisissa Kouvolassa ja törmäsi samoissa juhlissa olevaan Addisoniin.

Kun Addisonin oli aika palata Yhdysvaltoihin, oli Hyökyvaara vastassa. Tuo rakkaus on nyt luonut yhteisen yrityksen.