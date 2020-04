Poikkeusolot sinkauttivat Alkon myynnin yli yhdeksän prosentin nousuun

Alkon myyntimäärät kasvoivat maaliskuussa 9,3 prosenttia litroissa mitattuna, vaikka asiakasmäärä jäi hieman alle viime vuoden maaliskuun tason. Alkoissa asioi maaliskuussa 4,3 miljoonaa asiakasta, kun viime vuonna asiakaskäyntejä oli 4,5 miljoonaa.

Myynti nousi 7 miljoonaan litraan, kun se viime vuonna oli 6,4 miljoonaa. Lukuihin vaikuttaa osittain myös se, että viime vuonna pääsiäinen osui maaliskuulle.

Roseeviinien myynti kasvoi 27, punaviinien 20 ja valkoviinien 14 prosenttia. Hanapakkauksien suosio oli suurta, ja litroissa mitattuna punaviinilaatikoiden myynti kasvoi 50 prosenttia, valkoviinien reilun kolmanneksen. Kovin kasvu oli 26–29,99 euron punaviinilaatikoissa, joiden myynti kasvoi 135 prosenttia.

Poikkeustilanteen vaikutusta alkoholin kokonaiskulutukseen ei voida vielä arvioida. Matkustajatuonnin pysähtyminen ja ravintoloiden sulkeminen ohjaa alkoholin ostoja Alkoon ja päivittäistavarakauppoihin.

Matkustajatuonnin osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on normaalioloissa noin 15 prosenttia ja anniskelumyynnin noin 10 prosenttia. Alkon arvion mukaan on epätodennäköistä, että vähittäismyynnin kasvu kokonaan korvaisi matkustajatuonnin ja ravintolamyynnin supistumisen.

– Osa aiemmin matkustajatuonnin ja ravintoloiden kautta hankitusta alkoholista on tässä poikkeustilanteessa ostettu Alkosta. Tämä vaikuttaa maaliskuun myyntilukuihin. Alkoholinkäytössä on hyvä muistaa maltti jatkossakin, sanoi toimitusjohtaja Leena Laitinen tiedotteessa.

Pientuottajille apua kriisin yli

Alko on poikkeustilanteessa helpottanut pientuottajien, pientislaamoiden ja -panimoiden mahdollisuuksia saada tuotteitaan Alkon hyllyille. Ne voivat nyt ilmoittaa tuotteensa 20 myymälän valikoimiin, kun normaalioloissa raja on kymmenen myymälää ja verkkokauppa. Tällä toimella pyritään auttamaan toimijoita, joiden myynnistä iso osa on suuntautunut ravintoloihin ja baareihin.

Lisäksi Alko tarjoaa tavarantoimittajilleen mahdollisuutta lyhennettyyn laskujen maksuaikaan.