Pompeo: Huawei ei ole kertonut totuutta siteistään Kiinan hallitukseen

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on syyttänyt teknologiajätti Huaweita siitä, ettei se ole kertonut rehellisesti suhteistaan Kiinan hallitukseen.

Pompeon mukaan Huawei on joutunut Yhdysvaltain mustalle listalle, koska Kiinan epäillään käyttävän Huaweita vakoilun välineenä.

Huawein toimitusjohtaja Ren Zhengfei ei Pompeon mielestä kerro totuutta Yhdysvaltain kansalle eikä maailmalle.

Kiina vaatii Yhdysvaltoja korjaamaan "väärät tekonsa"

Yhdysvaltojen pitää korjata väärät tekonsa ja olla vilpitön, jos se haluaa jatkaa kauppaneuvotteluja Kiinan kanssa, Kiina ilmoitti torstaina.

Neuvotteluja vaikeuttaa kiista kiinalaisesta tekniikkajätti Huaweista . Kiina sanoo esittäneensä Yhdysvalloille virallisen vastalauseen Huawein kohtelusta.

– Se, miten Yhdysvallat käyttää valtiona voimaansa painostaakseen Huawein kaltaista yksityistä kiinalaista yhtiötä, on tyypillistä taloudellista kiusantekoa, Kiinan kauppaministeriön tiedottaja Gao Feng sanoi.

Yhdysvallat on kieltänyt amerikkalaisia yhtiöitä käymästä kauppaa Huawein kanssa turvallisuussyihin vedoten. Maa on pitkään epäillyt, että Kiinan hallitus käyttää Huawein tuotteita vakoiluun. Huawei on kiistänyt väitteet.

Operaattorit lykkäävät uusien Huawei-mallien julkistuksia

Kiellon voimaantuloa on toistaiseksi lykätty elokuun puoliväliin, jotta Huawei ja sen kumppanit ehtisivät sopeutua siihen. Torstaina Huawei koki kuitenkin uuden takaiskun, kun japanilainen elektroniikkayhtiö Panasonic kertoi keskeyttävänsä osan liiketoimista sen kanssa. Panasonic on muun muassa toimittanut komponentteja Huaweille.

Panasonicin ilmoitus tuli sen jälkeen, kun matkapuhelinoperaattorit Japanissa ja Britanniassa ilmoittivat lykkäävänsä Huawein kännykkämallien julkistuksia. Britanniassa lykkäyksistä ilmoittivat Vodafone ja EE , Japanissa NTT Docomo , KDDI ja SoftBank .

EE kertoi myös luopuvansa vähitellen Huawein laitteista verkkojärjestelmänsä sensitiivisimmillä ydinalueilla.

Maanantaina teknologiayhtiö Googlen kerrottiin alkaneen katkoa siteitään Huaweihin Yhdysvaltain hallinnon määräyksestä. Uutistoimisto Bloomberg on uutisoinut, että muun muassa yhdysvaltalaiset piirilevyjä tuottavat elektroniikkavalmistajat Intel ja Qualcomm ovat viestittäneet työntekijöilleen keskeyttävänsä toistaiseksi tavarantoimitukset Huaweille.