Ponsse pärjäsi taas mainekyselyssä, hoivayhtiöt jäivät häntäpäähän

Kohuissa ryvettyneiden hoivayhtiöiden maine suomalaisten silmissä on heikko, ilmenee T-Median vuotuisesta Luottamus&Maine-kyselystä. Siinä mukana olleista yrityksistä kaikkein huonoimmat pisteet saivat Esperi Care ja Attendo. Attendon saama pistemäärä putosi selvästi edellisvuodesta, Esperi Care oli nyt mukana ensi kertaa.

Suomen hyvämaineisin yritys sen sijaan on jo toista vuotta peräkkäin metsäkoneyhtiö Ponsse. Kakkosena on hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone ja kolmantena peliyhtiö Supercell. Nekin ylsivät kärkikolmikkoon myös viime vuonna. Nelosena listalla on Pekkaniska ja viidentenä Fazer.

"Perheyhtiön kvartaali" lisää luottamusta

Viidestä maineikkaimmasta yrityksestä peräti neljällä on perheyritystausta. T-Median kehitysjohtaja Riku Ruoholahti arvioi, että näiden yhtiöiden toimintaa kuvaa hyvin termi "perheyhtiön kvartaali", joka tarkoittaa kolmen kuukauden sijaan 25 vuoden ajanjaksoa. Tämänkaltainen ajattelu edellyttää kestävien ja vastuullisten valintojen tekemistä, mikä onnistuessaan palautuu yritykselle sidosryhmien luottamuksena, Ruoholahti toteaa tiedotteessa.

T-Median Luottamus&Maine-tutkimus selvittää suuren yleisön mielikuvia yrityksistä kahdeksan eri osatekijän avulla. Tutkimukseen vastasi kesä-heinäkuussa lähes 9 600 suomalaista.

Yritykset valikoituvat mukaan huhtikuussa tehdyllä esitutkimuksella, jossa reilu tuhat suomalaista nimeää kaksi mielestään erityisen hyvämaineista ja kaksi erityisen heikkomaineista yritystä.