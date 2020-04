Posti Groupissa uudet yt-neuvottelut, johtoryhmä luopuu kuukauden palkasta

Posti Group käynnistää yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista rahtiliiketoiminnassaan. Neuvotteluiden piirissä on koko rahdin henkilöstö, johon kuuluu noin 1 100 työntekijää.

Yhtiö kertoo, että osana koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta Posti Groupin 7-jäseninen johtoryhmä luopuu yhden kuukauden palkasta. Johtoryhmä jatkaa työtä normaalisti.

Postin omistamassa Transvalissa alkoi maaliskuussa yt-neuvottelut mahdollisista lomautuksista. Niiden piirissä oli noin 3 600 ihmistä, ja ne ovat osin päättyneet, emoyhtiö kertoo.

Neuvottelujen tuloksena Transvalilla on tarvittaessa mahdollisuus lomauttaa henkilöstöä määräaikaisesti ja porrastetusti vuoden 2020 aikana. Mahdollisten lomautusten kesto on korkeintaan 90 päivää. Postin mukaan Transvalin lomautustarve on pyritty minimoimaan useilla toimenpiteillä.

Paketteja lähetetään paljon

Konsernissa on meneillään yt-neuvottelut myös kotipalveluissa. Postin alustavan arvion mukaan sen lomautustarve on vähäinen. Työntekijöitä kotipalveluissa on noin 600.

Rahtiliiketoiminnan, kotipalveluiden ja Transvalin logistiikkaliiketoiminnan vähentyneestä kysynnästä huolimatta Posti kertoo, että sen paketti- ja verkkokauppatoiminta on poikkeuksellisen kiireistä. Koronaviruspandemian seurauksena yhtiö toimittaa noin miljoona pakettia viikossa, mikä vastaa joulun huippusesongin tahtia.

– Samaan aikaan kun osassa liiketoimintojamme on erityisen kiireistä, osassa volyymit laskevat asiakastarpeen vähenemisen myötä. Koronakriisin pitkittyessä sen vaikutukset näkyvät vääjäämättä myös Postissa, toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa.