Posti suunnittelee perjantaijakelun keventämistä kesän ajaksi, aloittaa yt-neuvottelut

Posti kaavailee kesän ajaksi poikkeusjärjestelyä, jossa perjantain postilähetykset jaettaisiin pääsääntöisesti jo torstaina. Taustalla on kirjepostin määrän tuntuva väheneminen koronapandemian aikana.

Posti aloittaa myös yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista, jotka koskisivat Postipalvelut-liiketoimintaryhmän tuotantoa ja hallintoa sekä Posti Group -konsernin hallintoa. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 8 000 ihmistä. Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän henkilöstö ei ole yt-neuvottelujen piirissä, Posti kertoo tiedotteessaan.

Postin mukaan koronapandemia on iskenyt rajusti etenkin yritysten, viranomaisten ja yhteisöjen lähetyksiin, joista on kertynyt aiemmin noin 96 prosenttia kaikista Postin kantamista kirjeistä. Kun korona on hiljentänyt bisneksen, paperilaskuja tai mainoksia ei enää lähetetä asiakkaille normaaliin tapaan.

– Huhtikuussa osoitteellisen kirjepostin määrän lasku kiihtyi noin 20 prosenttiin, kun tammi-maaliskuussa se väheni 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, kertoo postipalveluiden johtaja Yrjö Eskola Postin tiedotteessa.

Postinjakelun poikkeusjärjestely olisi voimassa kesäkuun alusta elokuun loppuun. Sanomalehtien varhaisjakelu, aikakauslehtien jakelu ja pakettien jakelu jatkuvat asiakkaiden kanssa sovitusti normaalilla tavalla. Myös Postin palvelupisteet ja asiakaspalvelu palvelevat normaalisti ilman muutoksia.