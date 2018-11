Posti uskoo toimittavansa pukinkonttiin ennätysmäärän paketteja – Black Fridayn käyntiin polkaisemasta joulukaupasta odotetaan viimevuotista vilkkaampaa

Perjantain Black Friday -hulinoista käyntiin polkaistusta joulukaupasta odotetaan viimevuotista vilkkaampaa. Viime vuonna kasvua oli nirkoiset kaksi prosenttia, mutta nyt odotukset ovat kovemmat. Kaupan liiton mukaan keskeisiä syitä odotuksiin ovat parantunut työllisyys ja kotitalouksien ostovoiman kasvu.

– Tänä vuonna työllisyystilanne on selvästi ruvennut helpottamaan, mikä varmasti tukee myös joulumyynnin kasvua. Taantuman jälkimainingeissa palkansaajien ostovoima kasvoi pitkään nihkeästi ja työttömyys oli korkea, sanoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tiedotteessa.

Vaikka joulukuun myynti sinänsä on koko ajan kasvanut, kasvuluvut vähittäiskaupassa eivät ole yltäneet 2000-luvun alun tasolle. Kaupan Liiton mukaan tähän on ollut keskeisenä syynä se, että verkkokauppa kasvaa koko ajan, ja sen myötä osa joulukaupan kasvusta valuu ulkomaille.

– Lisäksi tulevaisuutta ajatellen kannattaa huomata, että koska lapsiperheet ovat joulun suurimpia kuluttajia, syntyvyyden lasku tulee näkymään myös joulukaupassa, Kurjenoja jatkaa.

Posti odottaa verkkokaupan kovaa kasvua

Verkkokaupan kasvu on ollut iloinen uutinen Postille , joka toimitti viime joulusesongin aikana ennätysmäärän paketteja: yli 1,2 miljoonaa viikossa. Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan johtaja Turkka Kuusisto uskoo viimevuotisen ennätyksen paukkuvan rikki heti tänä vuonna.

– Uskon, että ennätys rikkoontuu, ja varmaan kymmenen prosentin kasvu tullaan tänä vuonna näkemään, Kuusisto ennakoi.

Kasvun tuojana ovat etenkin vaatteet, kengät ja elektroniikka.

– Yksi kolmasosa kulttuurituotteista ostetaan jo nyt verkosta, ja 50 prosenttia kuluttajista on pohtinut lisäävänsä vaatteiden ostoa verkosta, eli varmasti näissä nähdään kasvua. Toisaalta Black Friday on nyt laajentunut konseptina hyvin monelle muulle toimi- ja tuotealalle, eli kasvua tullaan varmaan näkemään laajemmallakin rintamalla, Kuusisto tietää.

Yhä useampi Postin asiakas kaapaisee pakettinsa mukaan Postin pakettiautomaatista, joita on avattu lisää niin, että nyt niitä on tasan tuhat. Lisäksi paketteja toimitetaan myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja niitä varten avataan sata uutta joulunajan noutopistettä.

Ostohulabaloo ei välttämättä lopu vielä jouluunkaan, sillä sen jälkeen tulevat alennusmyynnit.

– Kyllä se nähtiin jo tämän vuoden alussa, että meillä oli aika vahvoja kasvulukuja tammi- helmikuussa. Tämäkin vahvistaa sitä trendiä, että alennusmyynnit ovat siirtymässä lisääntyvässä määrin myös verkkokaupankäyntiin, Kuusisto sanoo.

Kulutusjuhlan voi myös sivuuttaa

Alkavan joulukaupan ja Black Friday -hulinan vastapainoksi useat järjestöt muistuttivat perjantaina toisenlaisista tavoista saada elämään mielekkyyttä. Tunnetuin näistä on Älä osta mitään -päivä, jonka juuret juontavat 90-luvun alkupuolelle Kanadaan.

Päivän ajoituksella halutaan kritisoida joulua edeltävää ostohysteriaa. Joissakin Euroopan maissa Älä osta mitään -päivää vietetään vasta lauantaina, koska se on usein vielä perjantaitakin vilkkaampi ostospäivä.

Luonto-Liitto muistuttaa, että eriarvoisuus kärjistyy joulun tavarapaljouden keskellä. Toiset ostavat yhä enemmän ja kalliimpaa, kun taas toisilla ei ole varaa edes perushyödykkeisiin.

– On selvää, että nykyinen kuluttamisen taso on kestämätön. Ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden väheneminen uhkaavat muuttaa koko maapallon elinolosuhteita ja tulevaisuutta. Vastuullinen kuluttaminen on kaikkien asia, muistutti Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Nina Kaipio tiedotteessa.

YK:n lastenjärjestö Unicef puolestaan muistutti kulutushysteerikoita Jemenin lasten asemasta omalla Black Friday -kampanjallaan. Nälkäkuoleman partaalla oleville lapsille jokainen perjantai on Unicefin mukaan ilman apua sysimusta. Kampanja oli huikea menestys, sillä alle vuorokaudessa lahjoitettiin jo ennätykselliset 150 000 euroa, valtaosa Facebookin kautta.

Kirkko ja kaupunki -lehti otti kantaa kulutusjuhlaan julkaisemalla Facebook-sivullaan kuvan Jeesuksesta ristillä varustettuna tekstillä "Te ette oo mustaa perjantaita nähnykkää".