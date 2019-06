Postin hallinnon ja esimiestehtävien yt-neuvottelut päättyivät lähes sadan työpaikan vähenemiseen

Postin yt-neuvottelut postipalveluiden hallinnosta ja esimiestehtävistä ovat päättyneet. Yhtiö vähentää 94 työtehtävää.

Neuvotteluiden taustalla on Postin mukaan postimäärän raju vähentyminen. Esimerkiksi kirjeiden määrä on puolittunut vuosikymmenessä ja sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut 1950-luvun tasolle, yhtiö luettelee.

– Seuraavina vuosina postin määrä vähenee yhä kiihtyvää tahtia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon viestinnän digitalisoituessa, Postin tiedotteessa sanotaan.

Neuvotteluiden alkaessa arvioitu vähennystarve oli enintään 120 vakituista työntekijää. Postin mukaan vähennystarvetta vähensivät yhtiön sisäiset uudelleenjärjestelyt.

Posti pyrkii alentamaan kustannuksia vähintään noin 150–200 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana.

Toiset yt-neuvottelut koskevat Postin myymälöitä

Posti aloitti huhtikuussa yhtä aikaa kahdet yt-neuvottelut. Toiset neuvottelut uhkaavat 124:ää vakituista työpaikkaa, ja ne johtuvat omien myymälöiden vähentämisestä ja palvelupisteiden lisäämisestä.

Posti on siis aikeissa luopua osasta omia myymälöitään, joiden palveluita on määrä siirtää kumppaniyritysten hoidettavaksi tai yhdistettäviksi toisiin Postin myymälöihin. Suunnitelmat koskevat 21:tä Postin omaa myymälää muun muassa pääkaupunkiseudulla, Lahdessa, Turussa, Porissa, Tampereella ja Vaasassa.

Myymälöiden vähentyessä Posti kuitenkin kasvattaa pakettiautomaattien määrää ja uudistaa palvelupisteverkostoaan.