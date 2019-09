Postin toimitusjohtaja luopuu kahden kuukauden palkastaan – valtaosa lähetyksistä toimitetaan normaalisti lakosta huolimatta

Postin mukaan postinjakelu on yöllä alkaneesta lakosta huolimatta saatu hoidettua pääosin normaalisti. Postin Ohjauskeskuksen johtaja Jarmo Ainasoja sanoo tiedotteessa, että valtaosa lähetyksistä saadaan lakosta huolimatta toimitettua asiakkaille luvatussa ajassa.

Ainasojan mukaan pieniä eriä mainoksia saattaa viivästyä noin vuorokaudella.

Työtaisteluvyyhtiin tuli uusi käänne, kun Posti tiedotti toimitusjohtaja Heikki Malisen luopuvan kahden kuukauden palkasta loppuvuonna. Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola kertoo Malisen ilmoittaneen hänelle aikeistaan edellisellä viikolla.

– Tämä on hänen henkilökohtainen päätöksensä tässä hyvin vaikeassa muutostilanteessa ja yhtiön hallitus arvostaa tätä päätöstä, Pohjola sanoo tiedotteessa.

Mahdollisista tulospalkkioista päätetään ensi keväänä, kun yhtiön tilinpäätös on vahvistettu.

– Yhtiön johdon palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Posti noudattaa valtio-omisteisten yhtiöiden johdon palkitsemisohjetta, jonka mukaan Posti rinnastetaan pörssiyhtiöihin, Pohjola sanoi.

Malisen palkka joutui syyniin, kun Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloitti työtaistelun syyttäen Postia työehtoshoppailusta.

Lakko jatkuu keskiviikkoon

PAU aloitti työtaistelun jakelun ja käsittelyn tehtävissä eilisiltana vastalauseena Postin aikeille siirtää työntekijöitä Teollisuusliiton ja Medialiiton työehtosopimukseen. Liiton mukaan siirto aiheuttaa työntekijöille 30–50 prosentin ansionalennukset ja lukuisia muita heikennyksiä työehtoihin.

Postin mukaan työtaistelutoimet ovat laittomia. PAU ilmoitti eilen laajentavansa lakkoa koskemaan trukinkuljettajia useassa toimipisteessä. Laajennus on PAU:n mukaan vastalause sille, että Posti käyttää voimakkaasti vuokratyövoimaa lakon aikana ja painostaa vuokratyöntekijöitä.

– Teemme kaikkemme, että vaikutukset asiakkaillemme jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja lyhytaikaisiksi. Seuraamme tilannetta tarkasti koko ajan ja tiedotamme tarkentuvista arvioista säännöllisesti, sanoo Ainasoja.

Ainasojan mukaan täyttä häiriöttömyyttä ei voida luvata. Posti lupaa päivittää tietoja lakon vaikutuksista tänään iltapäivällä.

– Häiriöiden laajuus on riippuvainen siitä, kuinka suuri osa työntekijöistä osallistuu lakkoon, Ainasoja sanoo.

Lakon on määrä päättyä keskiviikkona puoliltaöin. Lakko ei vaikuta sanomalehtien varhaisjakeluun ja sen ulkopuolelle on rajattu myös kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät.

Kelan etuudet voivat viivästyä

Työttömyysetuuksien ja toimeentulotuen maksut saattavat myöhästyä postilakon vuoksi, Kela kertoo. Lakko voi viivästyttää asiakkaiden Kelaan lähettämiä hakemuksia ja liitteitä, mikä vaikuttaa etuuksien maksuun. Kela suosittelee hakemusten täyttämistä verkkopalvelussa.

Lakko viivästyttää myös Kelan postittamien päätösten saapumista. Päätökset näkyvät kuitenkin Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Hakemukset voi myös toimittaa Kelan palvelupisteeseen. Kelan palvelunumeroihin voi tarvittaessa tehdä suullisen hakemuksen tai työttömyysajan ilmoituksen.

SAK antaa sivustatukea

SAK:n hallitus antoi tänään tukensa PAU:n työtaistelutoimille.

– SAK ja sen jäsenliitot tuomitsevat yksiselitteisesti Postin tekemän työn halpuutuksen ja antavat tukensa PAU:n työnseisaukselle, puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoi kannanotossa.

SAK:n hallitus paheksui myös Postin toimintaa lakon aikana. SAK:n mukaan Posti on haalinut esimiehiä tekemään lakonalaista tuotantotyötä lupaamalla työhön tuleville 200 euron bonuksen. Vuokratyöntekijöitä on SAK:n mukaan uhkailtu tuntien vähentämisellä.

– Tällainen rikkurien käyttö ja uhkailu on ehdottomasti tuomittavaa eikä sitä pidä hyväksyä. Työntekijällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä lakon alaisesta työstä, Eloranta tuomitsi.

Posti puolusti työehtosuunnitelmiaan

Postin Paketti- ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto puolusti tiedotteessa suunnitelmia vaihtaa henkilökunnan työehtosopimusta.

– Emme tavoittele ensisijaisesti kustannussäästöjä vaan ennen kaikkea joustavuutta pakettilajittelutyöhön. Tavoitteenamme on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot, Kuusisto vakuutti.

Posti on tällä hetkellä jakelualalla ainoa yhtiö, joka soveltaa PAU:n työehtosopimusta. Sopimus on ajalta, jolloin postialalla ei ollut kilpailua ja Posti oli monopoliasemassa. Nykyisin pakettimarkkina on erittäin kilpailtu ja Postin pitää toimia markkinaehtoisesti, Kuusisto perusteli.

Kuusiston mukaan nykyistä taulukkopalkkaa ei voi suoraan verrata tulevaan palkkamalliin, sillä jatkossa palkka muodostuu kahdesta osasta aiemman yhden sijaan. Palkat voivat Kuusiston mukaan jopa nousta.