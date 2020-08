Postin tulos painui kirjepostin ennätyksellisen vähenemisen myötä

Postin tulos kärsi huhti-kesäkuussa, kun koronaviruksen vaikutus kiihdytti entisestään kirjemäärien jyrkkää laskua. Osoitteellisten kirjeiden määrä väheni Suomessa ennätykselliset 24 prosenttia toisella vuosineljänneksellä.

Oikaistu liiketulos heikkeni yhtiön mukaan 3,1 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 8,1 miljoonasta eurosta. Liikevaihto laski aavistuksen 392 miljoonaan euroon.

– Yhteiskunnan digitalisaatio ja vuoden 2019 postilakko ovat vaikuttaneet merkittävästi Postin toimintaan, mutta koronavirustilanne vauhditti volyymien laskua entisestään. Tämä on lisännyt painetta nopeuttaa Postin uudistumista, kertoo toimitusjohtaja Turkka Kuusisto tiedotteessa.

Hänen mukaansa Posti on uusinut prosessejaan ja työskentelytapoihin, mikä on vaikuttanut liiketoimintaan ja lisännyt kustannuksia.

– Postin on varmistettava liiketoimintansa kilpailukyky kaikissa tulevaisuuden skenaarioissa. On selvää, että perinteinen kulurakenteemme on erittäin suuri haaste nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, Kuusisto sanoo.

Koronan seurauksena Postin kuljettamien pakettien määrä on yhtiön mukaan kasvanut selvästi. Päivittäisissä, viikoittaisissa ja kuukausittaisissa pakettimäärissä on ollut nähtävissä selkeätä kasvua maaliskuusta lähtien.