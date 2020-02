Postin uudeksi toimitusjohtajaksi tehtävää jo hoitanut Turkka Kuusisto – uusi toimitusjohtaja sanoo haluavansa pitää huolta postipalveluiden hyvästä laadusta

Posti Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Turkka Kuusisto, joka on hoitanut tehtävää väliaikaisena toimitusjohtajana Heikki Malisen eron jälkeen. Kuusisto on ollut Postin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 lähtien.

Malinen erosi Postista lokakuussa, kun kiista Postin työntekijöiden siirtämisestä toisen työehtosopimuksen piiriin kävi kiivaimmillaan.

Hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan mukaan toimitusjohtajan valinnassa oli loppusuoralla useita vahvoja ehdokkaita. Valinnassa painoivat Kuusiston johtamistaidot sekä kokemus ja näyttö digitaalisesta palveluliiketoiminnasta ja postialalta.

– Olen seurannut Turkka Kuusistoa niin tehtävässään Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän vetäjänä kuin Postin väliaikaisena toimitusjohtajana. Kuusisto on osoittanut varsin haasteellisen syksyn aikana esimerkillistä johtajuutta, jämäkkyyttä ja inhimillisyyttä. Hän on yhtä lailla johtanut vastuullaan olevia liiketoimintoja erittäin tuloksekkaasti voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä, Pohjola sanoi tiedotteessa.

Kuusisto sanoi haluavansa uudistaa Postia ja pyrkivänsä uudistusten avulla säilyttämään perinteiset postipalvelut kilpailukykyisinä "mahdollisimman pitkään".

– Toimitusjohtajana jatkan yhdessä postilaisten kanssa yhtiön uudistamista ja osaltani varmistan, että Postilla on myös pitkällä aikavälillä kaikki kestävän liiketoiminnan edellytykset, hän sanoi tiedotteessa.

Kuusisto sanoo myös haluavansa kuunnella herkällä korvalla yhtiön asiakkaiden tarpeita ja huolehtia palveluiden hyvästä laadusta.

– Kasvua haemme erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta, joissa on Postin tulevaisuus, Kuusisto sanoi.