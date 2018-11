Presidentti Niinistö palkitsi Kasvu Openin kansainvälistymispalkinnolla – "Olemme yllättyneitä ja samalla tavattoman ylpeitä"

Valtakunnalliselle yritysten kasvun sparrausohjelmalle, jyväskyläläiselle Kasvu Openille, on myönnetty tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto. Palkinto tuli Keski-Suomeen ensimmäistä kertaa 2000-luvulla.

Presidentti Sauli Niinistö palkitsi keskiviikkona myös ohjelmistoyritys M-Filesin ja silmänpainemittareita valmistavan Icare Finlandin.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on vuosittain myönnettävä tunnustus suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille ja niiden taustalla vaikuttaville yhteisöille. Ehdotuksen palkittavista yrityksistä ja yhteisöistä presidentille tekevät Team Finland -verkoston toimijat.

– Olemme tästä yllättyneitä ja samalla tavattoman ylpeitä. Kansainvälistymispalkinto on erittäin tärkeä tunnustus tekemästämme työstä pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi, Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja Uljas Valkeinen sanoo.

– Kiitos tunnustuksesta kuuluu koko Kasvu Open -verkostolle, valtakunnallisille kumppaneillemme ja erityisesti niille 1 500 asiantuntijalle, jotka käytännössä pistävät osaamisensa ja kontaktinsa likoon pk-yritysten auttamiseksi.

Kasvu Open -sparraukseen mukaan valittujen yritysten tavoitteena on kansainvälinen kasvu, johon sparraus antaa uusia näkökulmia, kontakteja ja verkostoja. Kasvajat-selvityksestä ilmenee, että sparrauksessa mukana olleista yrityksistä 82 prosenttia tavoittelee toimintansa laajentamista ulkomaille seuraavan 3–5 vuoden aikana.

Viiden vuoden aikana Kasvu Open on tarjonnut sparrausta kaiken kaikkiaan 1 652 yritykselle. Jatkossakin maksuttomaan sparraukseen pääsee vuosittain mukaan noin 400 suomalaista pk-yritystä, joilla on halua kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla.

– Pk-yritysten kasvu on Suomen suurin mahdollisuus. Me uskomme, että kasvu kuuluu kaikille – ihan jokaiselle kasvunnälkäiselle yritykselle pääkaupunkiseudulta aina Lappiin saakka. Kasvu Open on suomalaisen kasvuyritysverkoston yhteisponnistus ja sen nimissä tehty talkootyö kertoo vastuusta ja vahvasta sitoutumisesta yhteisen hyvän rakentamiseen. Yhteinen visiomme on tehdä Suomesta maailman paras kasvuyrityskansa, Valkeinen korostaa.

Keski-Suomeen tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto on tullut vain harvoin. Vuonna 1983 palkinnon sai kaatopaikkajyrien valmistaja Kone-Jyrä, jonka toimintaa jatkuu nykyisin Tana-nimellä.

Vuonna 1994 palkittiin Kemira Metalkat, jonka perustaman katalysaattoritehtaan toimintaa Laukaan Vihtavuoressa jatkaa nykyisin Dinex Finland.

Moni palkinnon saanut yritys on ollut iso työllistäjä Keski-Suomessa, vaikka yrityksen kotipaikka on ollut muualla. Tällainen on muun muassa vuonna 1987 palkittu Valmet Paperikoneet Oy, joka nykyisin on Valmet.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkintoja on jaettu vuodesta 1967 lähtien – tosin vuoteen 1999 saakka nimi oli tasavallan presidentin vientipalkinto. Palkittujen yritysten joukossa on ollut useita yrityksiä, jotka menestyvät edelleen hyvin, esimerkiksi Kone, Wärtsilä, Marimekko, Metsäliiton Teollisuus (nykyisin Metsä Group) ja Fiskars.

Palkinnon saaneista yrityksistä osa on myös loppunut kokonaan. Tällasia ovat esimerkiksi vaatevalmistajat Finnkarelia Virke, Piretta P.T.A, matkapuhelinvalmistaja Benefon ja televisiovalmistaja Salora.