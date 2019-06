Puutteellinen rahoitusosaaminen jarruttaa kasvua – "Varsinkin pk-yritykset tekevät vientikauppaa huolestuttavan suurella riskillä"

Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamari ICC:n teettämän vientikaupan rahoitusbarometrin mukaan rahoitusosaamisen puutteet ja luottotappiot jarruttavat Suomen viennin sekä vientiyritysten kasvua.

Barometriin vastasi lähes 600 yritystä, joista 26 Keski-Suomesta.

Keski-Suomen yrityksistä vain reilu neljännes on kärsinyt viennissään luottotappioita viime vuosina samalla, kun koko maan keskiarvo on 40 prosenttia.

Valtaosalla keskisuomalaisista yrityksistä luottotappiota on alle 100 000 euroa, valtakunnallisesti keskimäärin 30 000 euroa.

– Suomalaiset vientiyritykset, varsinkin pk-yritykset, tekevät vientikauppaa huolestuttavan suurella riskillä, kun karkeasti laskettuna 100 000 euron kaupan voi suojata 500–1 200 euron vakuutuksella, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä.

Viime syksyn ja tämän kevään aikana järjestetyssä Vientikaupan rahoituskiertueella on korostettu rahoituksen, riskienhallinnan ja luottopolitiikan tärkeyttä. Jyväskylässä kiertue pysähtyi viime syyskuussa.

– Riskienhallintatietouden ja viennin rahoitusosaamisen lisääminen on edelleen tarpeen, sillä kymmenien tuhansien luottotappiot voivat kaataa yrityksen tai ainakin nakertaa tulosta, Heikkilä toteaa.

Barometri toteutettiin ensikertaa viime vuonna. Silloin pääteltiin, että suomalaiset pk-yritykset todennäköisesti menettävät vientikauppoja, koska yritykset eivät tunne ostajalle tarjottavia rahoitusratkaisuja.

Tänä vuonna kyselyyn vastanneista yrityksistä 16 prosenttia koki, että tärkeitä vientikauppoja oli jäänyt toteutumatta. Keskisuomalaisilla yrityksillä vastaava luku oli 4 prosenttia.

Viime vuonna kauppojen peruuntumisen syyksi 39 prosenttia kertoi, ettei ostaja saanut rahoitustaan järjestymään. 11 prosenttia totesi, että ostaja sai paremmat ehdot ulkomaiselta kilpailijalta.

Tulokset olivat tänä vuonna hieman positiivisemmat, vaikka edelleen 28 prosentin mukaan ostaja ei saanut rahoitusta järjestymään. 4 prosenttia kertoi kilpailijan tarjonneen paremmat rahoitusehdot.

– Tämä kertoo oikeansuuntaisesta kehityksestä. Nykyään osataan paremmin tarjota ulkomaiselle ostajalle kaupanrahoitusta hyvän vientituotteen ohella. Ostajarahoituksen tarjoaminen on usein edellytyksenä kauppojen voittamiselle, Heikkilä sanoo.

Kauppasotien uhka ja maailmantalouden epävakaus ovat jossain määrin vaikuttaneet vientisuunnitelmiin.

Neljäsosa vastaajayrityksistä kokee, että vienti on vaikeutunut ja kauppoja on jopa peruuntunut tai lykkääntynyt. Lähes yhtä monella brexitin luoma epävarmuus Euroopassa on vaikeuttanut kauppaa Britannian tai muiden EU-maiden kanssa.

Suomen tärkeimmät vientimaat ovat edelleen Ruotsi ja Saksa. Venäjän ja Kiinan vienti on hieman heikentynyt edellisvuodesta.

– Heikoimmassa tilanteessa on Iran, jonne rahoitus on täysin jäätynyt, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.

Vuoren mukaan myös Kiinan kauppamahdin kasvu maailmantaloudessa tuntuu arveluttavan suomalaisviejiä. Kiinan markkinoilla osa yrityksistä on törmännyt epäterveeseen kilpailuun ja protektionismiin.