Räväkästi lattiamarkkinoille rynninyt SuperVille ottaa somebrändäyksestä kaiken hyödyn irti – "Tavoite on olla vinyylilattioiden markkinajohtaja vuonna 2020"

Jyväskyläläinen SuperVille alias yrittäjä Ville Kallio ottaa täyden hyödyn irti sosiaalisesta mediasta. Miehen Facebookin livevideoissa asennetaan bambulattioita asiakkaiden luona tai ollaan rakennusmessureissulla.

Vaikka Kallio on ollut someaktiivi vasta lyhyen aikaa, videot ovat löytäneet yleisönsä. Videoilla on ollut 10 000 – 20 000 näyttökertaa ja videoiden perusteella mies haluttiin esimerkiksi rakennusalan messuille Tampereelle esittelemään toimintaansa.

– Olen halunnut tuoda uusia markkinoinnin näkökulmia myös rakennusalalle. Tietysti aluksi mietin laitanko ”lärvini” esille, mutta tällainen tyyli ja huumori sopii minulle. On tärkeää, että asiakas näkee ihmisen tuotteiden takana, Kallio toteaa.

Yrittäjän mielestä avoimuus on tärkeää erityisesti siksi, että SuperRaksa-konseptissa asiakas voi ostaa paitsi lattiamateriaalit myös kiinteästi hinnoitellun lattia-asennuksen suoraan verkkokaupasta.

Videot lisäävät Kallion mukaan asiakkaiden luottamusta tuotteisiin ja niiden myyjään.

Kilpailijoissaan SuperRaksa-konsepti on herättänyt myös hämmennystä. On kyselty, mitä nämä sankariveljekset oikein ovat. Toinen veljeksistä on Jukka-Pekka Kallio, joka perusti Lapualle muutama vuosi sitten Nordic Bamboo Oy:n, joka tuo Suomeen bambulattioita.

Kallio brändäsi itsensä Bambumieheksi ja velipoika seurasi perässä omilla videoillaan.

Tällä hetkellä Jyväskylässä pääpaikkaansa pitävä SuperRaksa on Nordic Bamboon aputoiminimi. Kallio hoitaa paitsi bambulattioiden myös veljesten Lapua Floors -lattiatehtaan valmistamien parkettien ja vinyylilattioiden myyntiä ja markkinointia.

SuperRaksalla ei ole omia asentajia vaan lattia-asennukset hoitaa Jyväskylän talousalueella jyväskyläläinen Rakennus Rantahovi Oy. Ville Kallio sanoo, että uusia SuperRaksa-konseptilla toimivia asentajia etsitään eri paikkakunnilta.

– Tavoitteena on, että ensi kesään mennessä jokaisessa kaupungissa on oma asentaja.

Ville Kallio on toiminut yrittäjänä aikaisemminkin, mutta it-alalla. Yrittäjyyden jälkeen hän on ollut palkattuna työntekijänä muun muassa jalkapalloseuran toiminnanjohtajana. Esiintymiskokemusta tuli jo nuorena dj-keikoilta.

– Puntaroin lähtisinkö vielä uudelleen yrittäjäksi, mutta hyvät tuotteet houkuttelivat. Olen tunnistanut rakennusalalta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä tulee esiin myös ihmisten kanssa jutellessa.

Yrittäjyyden alkumetreillä Kallio haki sparraustukea Keski-Suomen Uusyrityskeskuksesta.

– Aluksi mietin, että kyllähän minä vanhana yrittäjänä tiedän nämä asiat, mutta keskustelut avasivat silmiä. Oli tärkeää nähdä asioita eri vinkkelistä. Suosittelen sitä kaikille aloittaville yrittäjille.

”Yrittäjän pitää ajattella isosti”

Eteläpohjalaisiin liitetyn stereotypian mukaan pohjalainen haluaa tehdä asiat isommin ja paremmin kuin naapurinsa. Ville Kallio on ollut jo pitkään jyväskyläläinen, mutta yrittäjyydessä hänellä on isot tavoitteet.

– Joko mennään isosti tai sitten mennään sillan alle. Tavoite on olla vinyylilattioiden markkinajohtaja vuonna 2020. Vinyyli on selvästi tullut laminaatin korvaajaksi ja alkaa pian mennä ohi. Sen etuna on muun muassa sataprosenttinen vedenkestävyys, Kallio sanoo.

Yksi tavoitteista liittyy omakotirakentamiseen. Ajatuksena on rakennuttaa lähiaikoina parikymmentä omakotitaloa Jyväskylän talousalueelle.

– Haluamme tuoda uudenlaista ajattelua pintamateriaalien käyttöön ja hyödyntää bambua esimerkiksi terasseissa. Talot tehdään avaimet käteen -idealla ja myydään yhteistyössä Jyväskylän Huom! Kiinteistönvälityksen kanssa.

Kallion haaveissa on myös Euroopan suurin lattiakauppa, josta löytyisi myös sellaisia lattiamateriaaleja, joita Suomessa ei ole ennen nähty.

– Jo nyt tarjoamme jokaiselle jotakin, vaikka lankkulattiaa 1700-luvulta.