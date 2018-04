Raakaöljyn hinta noussut rajusti – viimeksi näin korkealla vuonna 2014

Raakaöljyn hinta on noussut jyrkästi. Brent-laadun hinta on liikkunut tänään noin 74,50 dollariin barrelilta. Kuukausi sitten barreli Brentiä maksoi 67 dollaria. Hinta on nyt korkeimmillaan sitten marraskuun 2014.

Arvioiden mukaan hintaa nostaa Yhdysvaltojen öljyvarastojen supistuminen, joka kertoo lisääntyneestä kysynnästä. Öljynviejämaiden järjestön Opecin ja Venäjän tuotantorajoitusten jatkuminen vaikuttaa myös hintojen nousuun. Lisäksi Saudi-Arabian huhutaan nostaneen hintatavoitteensa vähintään 80 dollariin.