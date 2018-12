Raakaöljyn voimakas halpeneminen tuntuu jo autoilijoiden kukkarossa – bensan ja dieselin hinnat laskeneet marraskuusta

Raakaöljyn hinnan reipas pudotus on selvästi pienentänyt suomalaisten autoilijoiden polttoainekuluja loppuvuoden aikana.

Tankkausasemilla 95-bensiini maksoi torstaina keskimäärin 1,443 euroa litralta. Dieselin keskihinta oli aavistuksen halvempi eli 1,424 euroa litralta. Torstain keskihinnat perustuvat polttoaine.net-sivuston tietoihin.

Bensiinin ja dieselin litrahinnat ovat tippuneet reilut kymmenen senttiä marraskuun tasolta. Tosin dieselin hinta oli aiemmin syksyllä harpannut selvästi ylös, joten viime aikojen halpenemisesta huolimatta diesel on yhä kalliimpaa kuin vuoden alussa.

Tärkein syy polttoainehintojen viimeaikaiseen halpenemiseen on, että öljyn hinta on laskenut loppuvuoden aikana voimakkaasti.

Pohjanmeren Brent-laadun raakaöljy maksoi perjantaina noin 52 dollaria tynnyriltä. Vielä lokakuun alussa öljyn hinta keikkui 85 dollarin paikkeilla, mutta sen jälkeen hinta on luisunut nopeasti noin 40 prosenttia alaspäin. Öljyn hinta onkin nyt alimmillaan sitten viime vuoden elokuun.

Polttoainepumpuilla hintojen heilahtelut eivät ole yhtä rajuja, sillä bensiinin ja dieselin kuluttajahinnoista yli puolet muodostuu veroista.

Alueiden välillä voi olla hintaeroja

Nesteen Suomen vähittäiskaupan liiketoimintajohtajan Sam Holmbergin mukaan kuluttajahintoja heiluttelee neljä tekijää. Raakaöljyn hinnan ohella pumppuhintoihin vaikuttavat myös bensiinin ja dieselin hinnat raaka-ainemarkkinoilla, verotus sekä paikallinen kilpailutilanne asemilla.

Holmbergin mukaan kilpailevat asemat seuraavat toistensa hinnoittelua, joten hinnoissa tuskin on suurta eroa saman alueen sisällä.

– Mutta alueiden välillä saattaa eroa olla kyllä, Holmberg sanoo.

Verotuksesta ei ole vuodenvaihteessa odotettavissa muutoksia, jotka vaikuttaisivat bensiinin ja dieselin hintoihin.

Dieselistä voi tulla ysivitosta kalliimpaa

Loppuvuoden aikana autoilijat ovat saaneet huomata, että dieselin keskihinta on kivunnut likipitäen 95-bensiinin tasolle. Joillakin asemilla dieselin hinta on saattanut jopa ylittää ysivitosen hinnan ainakin hetkellisesti.

Holmbergin mukaan bensiiniä oli kesän jälkeen paljon varastoissa, joten sitä on myyty pois varastoista hieman huokeampaan hintaan. Samaan aikaan dieselin kysyntä on kasvanut lämmityskauden alkamisen myötä, mikä on tuonut dieselin hintaan nousupainetta.

Lisäksi Suomessa siirryttiin syksyllä jokavuotiseen tapaan talvidieseliin, joka on hieman kalliimpaa kuin kesäaikaan käytettävä diesel. Tämäkin on osaltaan kohottanut dieselin hintaa Suomessa suhteessa bensiinin.

St1:n myyntijohtaja Mikko Reinekari muistuttaa, että Suomessa dieselin hintaa tuetaan bensiiniä alhaisemmalla verotuksella. Hänen mukaansa diesel on esimerkiksi Saksassa ollut jo pitkään kalliimpaa kuin bensiini.

– Sen takia tämä nyt ihmetyttää, kun ollaan siinä kiikun kaakun (bensiinin ja dieselin hinnoissa), mutta muualla maailmassa tämä on ihan arkipäivää.

Voiko dieselin kuluttajahinta mennä jopa ohi ysivitosesta?

– Kyllä se mahdollista on. Nämä ovat asioita, joiden kehitystä on vaikea spekuloida, Reinekari sanoo.