Radioaallot solmussa Keuruulla – ongelmat Radio Keskisuomalaisen kuuluvuudessa johtuvat lähinaapurista

Radio Keskisuomalaisen kuuluvuudessa Keuruulla on tällä hetkellä ongelmia. Radion päätoimittaja Henri Berg kertoo, että palautetta radion kuulumattomuudesta alkoi tulla juhannusviikolla. Hän korostaa, että keuruulaisia kuuntelijoita ei suinkaan ole unohdettu tai heitetty syrjään.

– Tilanne tuli meillekin yllätyksenä, olin itsekin asiasta hämilläni, Berg toteaa.

Ongelma vaikuttaisi liittyvän Keuruulla kesällä kuuluvaan lyhytaikaiseen Suviseuraradioon. Kuuntelijapalautteiden mukaan hengellinen ohjelma on löytänyt paikkakunnalla tiensä myös Radio Keskisuomalaisen radioaalloille.

Selitys löytynee kanavien taajuuksien läheisyydestä: Suviseuraradion lähetysvirta majailee Keuruulla taajuudella 95,7 MHz, Keskisuomalaisen maakunnallinen radiokanava taas kulkee taajuudella 95,9.

Radioluvat myöntävän Traficomin taajuuksien ja mediapalveluiden päällikkö Suvi Juurakko-Lehikoinen kertoo, että lähtökohtaisesti 200 kilohertsin eron kanavien välillä ei pitäisi olla ongelma varsinkaan kattoantennivastaanotossa, jota ajatellen luvat pääosin suunnitellaan.

– Radiot ovat kehittyneet niin paljon, että niiden pitäisi kestää 200 kilohertsin eron ihan hyvin, ja 300 kilohertsin erolla ongelmia ei ainakaan pitäisi päästä tulemaan, Juurakko-Lehikoinen toteaa.

– Tässä on nyt varmaan kyse yhteisvaikutuksesta. Keuruulla ollaan muutenkin Radio Keskisuomalaisen kuuluvuuden reuna-alueilla ja lähellä on vahvempi radio, jonka taajuus on vain 200 kilohertsin päässä. Tämä yhdistelmä todennäköisesti aiheuttaa kuuluvuushaasteen.

Radio Keskisuomalaisen lähetys kuuluu jo nyt maakunnassa suurimmalla nykyisen radioluvan sallimalla teholla. Tehoa nostettiin vielä tänä keväänä, mikä näyttäisi olevan yksi osasyy radiokanavien turhan läheisiin naapurisuhteisiin. Juurakko-Lehikoisen mukaan asiassa oli käytännössä kaksi hakemusta päällekkäin. Suviseuraradio haki lupaa jo joulukuussa ja Radio Keskisuomalaisen Keuruulle tuonut tehonkorotus taas myönnettiin huhtikuussa.

– Suviseuroilla on ollut Keuruulla sama taajuus useampana vuonna. Aiemmin meidän korviin ei ole kantautunut mitään ongelmia, koska tämä 95,9 on toiminut pienemmällä teholla ja matalammassa antennissa, Juurakko-Lehikoinen sanoo.

Tämän kesän osalta asiaan puuttuminen on Traficomille haastavaa. Suviseuraradion lyhytaikainen lupa päättyy elokuun 4. päivä, joten viimeistään sen jälkeen Radio Keskisuomalaisen kuuluvuusongelmien pitäisi jäädä Keuruulla historiaan.

Ensi vuonna kanavien taajuuksien välille voinee odottaa hieman enemmän etäisyyttä, sillä ongelmat ovat nyt Traficomin tiedossa.

– Pyritään katsomaan, jos mahdollisesti löydettäisiin uusi taajuus sinne Keuruulle lyhytaikaiseen käyttöön, Juurakko-Lehikoinen sanoo.