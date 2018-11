Rakennusalan luottamus ennätysvankkaa, mutta lupien määrä romahti

Rakennusalan käänne alkaa näkyä myönnettyjen rakennuslupien määrässä. Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupien määrä väheni kuutiometreissä laskettuna heinä-syyskuussa yli neljänneksen verrattuna vuodentakaiseen.

Eniten vähenivät liike- ja toimistorakennukseen myönnettyjen lupien määrä, liki 44 prosenttia. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien määrä laski liki 38 prosenttia. Uusien kerrostalojen rakentamiseen myönnetyt luvat vähenivät Rakennusteollisuuden tietojen mukaan syyskuussa peräti 78 prosenttia edellisvuodesta.

Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarinen arvioi, että lupien määrän laskun taustalla on kiivaan rakentamistahdin rauhoittuminen kohti normaalimpaa tasoa ja sijoittajien hengähdystauko. Hankkeita on vielä paljon putkessa.

– On hyvä pitää mielessä, että valmistuvien asuntojen määrät nousevat vielä vuoden 2020 alkupuolelle, Pakarinen huomautti tiedotteessa.

Kerrostalojen rakennuslupia on voitu hakea myös enemmän kuin mitä lopulta oikeasti toteutuu.

Vuositasolla kerrostalorakentamisen luvat ovat tulleet helmikuun huippuluvusta eli 50 8000 asunnosta 15 prosenttia alas, syyskuun noin 43 000 asuntoon.

Rakennusalan luottamus oli lupien määrän laskusta huolimatta marraskuussa vielä erittäin vankkaa EK:n luottamusindikaattorissa.

Luottamuksen saldoluku oli +15, kun lokakuun tarkistettu lukema oli +5. Rakennusalan luottamus on selvästi tavanomaista vahvempaa, sillä pitkän aikavälin keskiarvo on alalla ollut –7.

Muilla aloilla yritysten luottamus kehittyi vaihteleviin suuntiin. Teollisuudessa luottamus heikkeni loivasti ja päätyi saldolukuun +6, kun se lokakuussa oli +8.

Palveluyrityksissä luottamus pysyi vakaana ja pitkän aikavälin keskiarvossa, lukemassa +14. Vähittäiskaupassa luottamus heikkeni ja indikaattori painui lukemaan +4.

Kuluttajat luottavat omaan, mutta eivät Suomen talouteen

Suomalaiset näyttävät luottavan vakaasti omaan talouteensa, mutta suhtautuvat epäilevämmin siihen, miten Suomen talous lähiaikoina kehittyy. Tilastokeskuksen kuluttajabarometristä ilmenee, että kuluttajien yleinen luottamus on marraskuussa hieman vahvistunut verrattuna lokakuuhun.

Barometrin lukema oli marraskuussa 18,3, kun pisteluku lokakuussa oli 16,8. Viime vuoden marraskuuhun verrattuna lukema on kuitenkin laskenut selvästi, sillä tuolloin lukema oli tasan 23. Pitkän aikavälin keskiarvo on 12,6, joten taso on edelleen poikkeuksellisen korkealla.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen hyväksi ja pitivät ajankohtaa otollisena säästämiselle, mutta ei lainanotolle.

Näkemykset Suomen taloudesta ovat kesän lopun jälkeen sitä vastoin heikentyneet tuntuvasti. Indikaattorin lukema painui Suomen talouden osalta pistelukuun 0,3.

Kuluttajabarometriin haastateltiin marraskuussa reilut 1 100 ihmistä.