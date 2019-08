Hoivarakentamiseen keskittynyt rakennusliike Hovako Oy perustaa tehtaan Kuhmoisiin.

– Olemme aiemmin ostaneet tilaelementtejä alihankintana muualta, mutta nyt aloitamme oman kokoonpanon Kuhmoisissa, toimitusjohtaja Lauri Vappula kertoo.

Uusi tehdas sijoittuu kunnalta vuokrattavaan niin sanottuun 24-halliin ja työllistää 20 henkilöä. Tällä hetkellä yrityksellä on noin 25 työntekijää.

– Osa nykyisistä työntekijöistämme siirtyy muilta työmailta Kuhmoisiin, mutta palkkaamme myös uusia.

Hovako rakentaa hoivakiinteistöjä eri puolille Suomea. Yritys on perustettu Jyväskylässä, mutta se muutti Helsinkiin pari vuotta sitten.

– Hoivabisnes on keskittynyt Helsinkiin ja siksi siirryimme tänne. Nyt on kuitenkin kiva palata tällä tavalla takaisin Keski-Suomeen. Tutkimme Keski-Suomen kuntia ja päädyimme lopulta Kuhmoisiin. Se on lähempänä päämarkkinaamme eli pääkaupunkiseutua.

Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna vajaat 14 miljoonaa euroa. Helmet Capital omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja yrityksen johtohenkilöt 40 prosenttia.

Vuokrasopimus astuu voimaan lokakuun alussa. Kuhmoisten kunta on etsinyt 24-halliin teollista toimijaa, joka toisi paikkakunnalle tuntuvasti työpaikkoja. Nyt tavoite onnistui.

– Tämä on kunnalle erittäin merkittävä asia, Kuhmoisten kunnan kehittämisasiamies Arto Kummala kiittää.

Kunta joutui kuitenkin samalla irtisanomaan uuden vuokrasopimuksen myötä hallista kolme yritystä sekä harrastevuokralaisia.

– Yksi yrityksistä oli muuttamassa pois muutenkin. Kahdelle pyrimme hakemaan nyt uusia tiloja, mutta juuri nyt meillä ei ole yhtään tyhjää toimitilaa, Kummala pahoittelee.

Hovako vuokraa yli 3 000 neliön 24-hallista noin 2 500 neliötä. Toimintaansa tiloissa jatkavat myös pesula, pesulahalli ja kunnan varikko.