Rakennusyhtiö Lehdon entinen suuromistaja Asko Myllymäki maksaa mielellään veroja – nousi osakekaupoilla tulolistauksen kärkeen

Neljänneksi eniten viime vuonna ansaitsi rakennusyhtiö Lehto Groupin johtoryhmään kuulunut Asko Myllymäki. Myllymäki tienasi noin 40,5 miljoonaa euroa, joista lähes kaikki olivat pääomatuloja. Hänen ansiotulonsa olivat tästä potista vain 45 000 euroa.

Myllymäki on ainoa pohjoispohjanmaalainen 50 parhaiten tienanneen joukossa.

Lehto Groupin entinen liiketoimintajohtaja ja suuromistaja kertoo STT:lle, että tulot kertyivät pääasiassa Lehdon osakkeiden myynnistä. Myllymäki myi suurimman osan osakkeistaan vuoden 2018 alussa ja jäi saman vuoden lokakuussa yrityksen operatiivisesta toiminnasta pois.

Myllymäki kertoo, että aikaisempien vuosien verotietojen perusteella hän osasi odottaa kärkisijoitusta. Vuoden 2017 verotiedoissa hän oli yhdeksänneksi eniten ansainnut suomalainen.

– Vaikea aina tietää, mikä se vuosittainen kärki on, hän toteaa.

Myllymäki huomauttaa, että monet paljon pääomatuloja tienaavat eivät kuitenkaan näy verottajan listoilla laillisten verojärjestelyjen takia.

– Tarjouksia on tullut matkan varrella paljon, että kannattaako veroja noin paljon maksaa. Se on ollut minun henkilökohtainen valintani, ja uskon, että näin on ollut monella muullakin, Myllymäki sanoo STT:lle.

Nykyään Myllymäki toimii omien sanojensa mukaan yrityskummina. Hän on mukana useassa eri kiinteistöalan yrityksessä sekä erilaisissa kasvuyrityksissä sijoittajana, hallituksen jäsenenä tai johtoryhmissä.

Myllymäkeä on arvosteltu julkisuudessa osakekaupoistaan. Arvopaperin mukaan Myllymäki myi Lehdon osakkeita samaan aikaan kahden muun Lehdon johtajan kanssa. Myynnit osuivat lähelle yrityksen kurssihuippua, jolloin osakkeista sai hyvän hinnan. Yrityksellä alkoi pian osakemyyntien jälkeen mennä huonosti, ja Myllymäki jäi pois Lehdon johtoryhmästä nopeasti suurten osakemyyntiensä jälkeen, Arvopaperi kertoo.

Kalevan mukaan Myllymäki myi osakkeitaan myös tämän vuoden heinäkuussa hieman ennen yhtiön tulosvaroitusta. Lehti kertoo, että Osakesäästäjien Keskusliitto on kiinnittänyt kaupoissa huomiota mahdolliseen sisäpiiritiedon käyttöön.