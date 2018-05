Ranska: Emme suostu neuvottelemaan USA:n kanssa tullien ollessa voimassa

Ranska ei suostu kauppaneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa niin kauan kuin alumiini- ja terästullit ovat voimassa, sanoo Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire. Hänen mukaansa Ranska ei suostu neuvottelemaan paineen alla.

Le Maire kommentoi asiaa matkalla Kanadaan, jossa järjestetään G7-maiden valtiovarainministerien kokous.

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin kauppasuhteet vajosivat torstaina tähänastiseen aallonpohjaansa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti korotettujen tuontitullien astuvan voimaan tänään perjantaina. Korostusten astuttua voimaa teräksestä peritään Yhdysvalloissa 25 prosentin ja alumiinista 10 prosentin tulli.

EU vastasi voimakkaasti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätökseen. Kauppakomissaari Cecilia Malmström kertoi eilen, että EU aikoo riitauttaa päätöksen Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, koska se on selvästi kansainvälisiä sääntöjä vastaan. EU aikoo myös suojata omaa markkinaansa ja korottaa tiettyjen amerikkalaistuotteiden tulleja.

"Kyse protektionismista"

EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan kyse on protektionismista eli Yhdysvaltain halusta suojata omaa talouttaan.

– Olen huolestunut tästä päätöksestä. EU uskoo, että nämä yksipuoliset tullit eivät ole perusteltavissa ja haastavat Maailman kauppajärjestön säännöt, Juncker sanoi eilen julkaistussa komission tiedotteessa.

EU ja Yhdysvallat kävivät viime viikkoina tiivistä keskustelua. EU-maat olivat valmiita keskustelemaan WTO:n sääntöjen uudistamisesta ja tiettyjen teollisuustuotteiden kaupan esteiden purkamisesta.

Euroopan unioni on pitkin matkaa korostanut, että ongelmassa on kyse teräksen ylituotannosta, jota Yhdysvallat on yrittänyt laittaa aisoihin. Maa on perustellut korotuksia kansallisella turvallisuudella, mutta siitä ei ole EU:n mukaan kyse.