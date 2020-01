Ranska ja Yhdysvallat pyrkivät sopuun digiverokiistassa lähiviikkoina

Ranska ja Yhdysvallat aikovat sopia digiveroon liittyvän kauppakiistansa 15 päivän kuluessa, sanoi Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire tiistaina.

Le Maire kertoi keskustelleensa asiasta pitkään puhelimitse yhdysvaltalaisen kollegansa Steven Mnuchinin kanssa.

Kiistan keskiössä on Ranskassa viime vuonna voimaan tullut digivero, joka on kolme prosenttia suurten teknologiayhtiöiden Ranskassa saamasta liikevaihdosta. Yhdysvallat on syyttänyt veroa erityisesti amerikkalaisyritysten, kuten Googlen ja Amazonin rokottamisesta ja uhannut Ranskaa veron vuoksi tuontitunneilla.

Yhdysvallat on suunnitellut tuontitulleja muun muassa viini- ja meikkituotteille sekä käsilaukuille. Tulleilla uhattujen tuotteiden arvo on 2,4 miljardia dollaria.

Le Maire toivoo, että Yhdysvallat ei säätäisi tulleista sinä aikana, kun kiistan sovittelu on kesken. Hänen mukaansa asiasta on tarkoitus neuvotella talousjärjestö OECD:n puitteissa.

EU:n kauppapolitiikasta vastaava komissaari Phil Hogan on todennut, että EU tukee Ranskaa kiistassa. Ranskalaisministeri on kertonut tapaavansa Hoganin keskustellakseen mahdollisista vastatulleista, jos Yhdysvallat säätäisi omat toimensa.

– Tämä kauppasota ei ole kenenkään intresseissä. Toivon, että amerikkalaiset ystävämme osoittavat viisautta ja palaavat järkiinsä, Le Maire totesi ranskalaismedialle maanantaina.