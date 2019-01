Ranska kiistää huhut: Renaultin ja Nissanin fuusio ei ole työn alla

Ranskan talousministeri Bruno Le Maire on kiistänyt Japanissa liikkuvat huhut, joiden mukaan Ranskan valtio ajaisi Renaultin ja Nissanin fuusiota. Autoyhtiöt ovat tiiviistä liittoutumisestaan huolimatta edelleen erillisiä yhtiöitä, eikä Ranskalla ole Le Mairen mukaan aikeita vaatia tilanteeseen muutosta.

Renaultin, Nissanin ja Mitsubishin muodostama yhteenliittymä on parhaillaan johtajuuskriisissä, sillä liittouman rakentaja ja Nissanin entinen toimitusjohtaja Carlos Ghosn on vangittuna Japanissa epäiltynä talousrikoksista. Ranskan valtio on Renaultin suurin omistaja 15 prosentin osuudella ja Renault omistaa vuorostaan yli 43 prosenttia Nissanista.

Japanilainen uutistoimisto Kyodo uutisoi aiemmin, että Ranskan presidentti Emmanuel Macron toivoo autoyhtiöiden yhdistymistä.