Rautakauppajätti Bauhaus laajentaa Lahteen ostamalla paikallisen Kodin Terran – myös Jyväskylä kiinnostaa yhtiötä

Euroopan suurimpiin kuuluva rautakauppaketju Bauhaus laajentaa Lahteen. Bauhaus ja Osuuskauppa Hämeenmaa allekirjoittivat perjantaina sopimuksen, jolla Hämeenmaa myy Bauhausille Lahden Kodin Terra -tavaratalon.

Tavaratalo uudistetaan ja tilat sekä valikoima päivitetään Bauhausin myymäläkonseptin mukaisesti. Uusi Bauhaus-tavaratalo avataan alkuvuonna 2020.

Bauhausilla on nyt Suomessa viisi tavarataloa: Vantaalla, Turussa, Tampereella, Espoossa ja Oulussa. Lisäksi Bauhausilla on verkkokauppa. Yritys toimii 19:ssä Euroopan maassa ja sillä on yli 270 tavarataloa.

Bauhaus on toimitusjohtaja Rami Antilan mukaan kiinnostunut laajentamaan myös Jyväskylään, kuten myös muutamille muille alueille Suomessa.

– Alueena Jyväskylä on mielenkiintoinen, mutta emme ota nyt kantaa, missä vaiheessa meidän suunnitelmamme ovat, Antila sanoi Keskisuomalaiselle.

Kodin Terra -ketjuun jää Lahden-tavaratalon myynnin jälkeen enää kahdeksan tavarataloa, joista yksi toimii Jyväskylässä. Ketju on supistunut viime vuosina, kun Kajaanista ja Salosta on lopetettu tavaratalot.

Neuvotteleeko Bauhaus myös Jyväskylän Kodin Terran ostosta?

– Ne ovat sellaisia asioita, joita kommentoidaan, jos jotakin tapahtuu, Antila totesi Keskisuomalaiselle.