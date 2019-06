Rautpohjan tuotantokoneisto jatkaa jyskytystä – Valmet sai arviolta 10–15 miljoonan euron tilauksen Intiasta

Valmetin Jyväskylän Rautpohjan tehdas voi pitää tuotantokoneet kuumina jatkossakin. Yritys toimittaa ITC Limitedille kartonkikoneuudistuksen Intian Bhadrachalamin tehtaalle. Vaikka tilauksen tarkkaa arvoa ei julkisteta, tiedotteessa kerrotaan, että tämänkaltaisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 10–15 miljoonaa euroa.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Nykyisin taivekartonkia, jota hyödynnetään muun muassa elintarvikepakkauksissa, tuottava PM 7 -kone uusitaan. Tavoitteena on lisätä tuotantokapasiteettia ja tuoda uusia laatuominaisuuksia lopputuotteelle.

Uusittu kone on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Valmetin toimitukseen sisältyy uusi perälaatikko, kovanippikalanteri, päällystysasema, ilmakuivaimet, ensiörullauslaitteellinen rullain sekä viira-, puristin- ja kuivatusosien uudistukset.

Toimitukseen sisältyy myös koneenohjausjärjestelmä ja etäasiantuntijatukea, jolla voidaan muun muassa huoltaa koneita etänä.

Viiraosaltaan 3,6 metriä leveä kartonkikone valmistaa FBB-taivekartonkia ja uudistuksen jälkeen myös valkaistua sellukartonkia (SBS). Uusien osien suunnittelunopeus on 600 metriä minuutissa.

ITC Limited on intialainen monikansallinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Kolkatassa, Länsi-Bengalissa. ITC:n Paperboards and Specialty Papers -divisioona on Intian suurin paperi- ja kartonkiyhtiö. Yhtiö valmistaa pakkaus- ja grafiikkakartonkeja sekä laajaa valikoimaa erikoispapereita ja kartonkeja.