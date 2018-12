Ravintoloiden kokolihapihvit maistuvat entistä paremmin suomalaisille – myös kasvikset lisänneet suosiotaan

Kokolihapihvi maistuu suomalaisille reilusti paremmin kuin kaksi vuotta sitten, ilmenee Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan trenditutkimuksesta. Toisaalta myös terveystrendiä edustavien kasvisruokien ja salaattien osuus ravintola-aterioista on selvässä kasvussa.

Tutkimuksen mukaan kokolihapihvien ja -leikkeiden syöminen ravintoloissa on lisääntynyt kaikkein eniten verrattuna muihin aterioihin. Kasvu kahden vuoden aikana on ollut kymmenen prosentin luokkaa. Osuus aterioista on noussut kymmeneen prosenttiin.

– Kuluttajien ostovoiman paraneminen ja ulkona syömisen suosion kasvu näkyvät myönteisesti ravintoloiden myynnissä, arvioi MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi tiedotteessa.

Kasvisruokien ja salaattien osuus on selvästi pienempi verrattuna liharuokiin. Kasvisruoan tai salaatin valitsee yhteensä 11 prosenttia ravintoloiden asiakkaista, kun kokolihan osuus on 20 prosenttia. Kanat, hampurilaiset, pizzat ja jauheliharuoat nostavat kuitenkin lihan syönnin 65 prosenttiin. Kana ja muut linturuoat ovat suomalaisten suosikkeja 15 prosentin osuudella.

Toiseksi suosituimpia ovat hampurilaiset, mutta niiden suhteellinen osuus on kääntynyt laskuun. Samoin on käynyt pizzoille.

Yli puolet aterioista on lounaita

Trenditutkimuksen mukaan ravintolaruokailu on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vain 21 prosenttia on jättänyt ravintolaruokailun kokonaan väliin kahden viikon tarkastelujaksolla, kun 20 vuotta sitten 57 prosenttia suomalaisista ei käynyt ravintoloissa ollenkaan.

Noin 56 prosenttia ravintola-aterioista on lounaita. Tutkimuksen mukaan 21 prosenttia suomalaisista on syönyt tänä vuonna henkilöstöravintoloissa tai työpaikkaruokaloissa. Kaksi vuotta sitten osuus oli vain 14 prosenttia.

Ruokaravintoloiden osuus pysyi vakaana 19 prosentissa. Sen sijaan hampurilaisravintoloiden ja pizzerioiden suosio on hiipunut.