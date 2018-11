Restamaxin uudeksi nimeksi tulee Noho Partners

Ravintolayhtiö Restamax aikoo ottaa uudeksi nimekseen Noho Partners . Uusi nimi on määrä vahvistaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19. joulukuuta. Noho Partners muodostuu sanoista Nordic Hospitality Partners.

– Nordic viestii tulevaisuuden kasvumarkkinastamme sekä maailmalla arvostetusta ja kiinnostavasta pohjoismaisesta laadusta. Hospitality kuvaa haluamme laajentaa toimintaamme perinteisen ravintolaliiketoiminnan ulkopuolelle, selitti toimitusjohtaja Aku Vikström pörssitiedotteessa.

Konsernin hallitus on uuden nimen lisäksi päättänyt uudesta strategiasta vuosille 2019–21. Yhtiö tavoittelee kasvua sekä kotimaassa että ulkomailla ja aikoo ensi vuoden aikana avata kasvisruokaan erikoistuvat Yes Yes Yes -ravintolat Kööpenhaminaan ja Berliiniin. Suunnitelmissa on myös avata Kööpenhaminaan Pohjoismaiden parhaana pizzeriana palkitun Pizzeria Lucan ravintola.

Yhtiön kansainvälisten liiketoimintojen johtaja Juha Helminen näki Pohjois-Euroopan markkinoilla suurta kasvupotentiaalia.

– Kyseessä on kasvava ja fragmentoitunut 100 miljardin euron suuruinen markkina, missä ravintolapalveluiden käyttöaste henkilöä kohden on Suomeen verraten varsin korkealla, Helminen sanoi.

Restamaxin tavoite on saavuttaa yli 600 miljoonan liikevaihto ja noin 7,5 prosentin liikevoittomarginaali vuoden 2021 loppuun mennessä.