Reuters: Euroopan suurin teleoperaattori arvioi Nokian 5g-laitteet alan huonoimmiksi

Euroopan suurin teleoperaattori Deutsche Telekom on arvioinut verkkolaitevalmistaja Nokian tuotteet viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkoissa alan kaikkein huonoimmiksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Sen mukaan saksalaisjätti tarjoaa Nokian tuotteita vain yhdellä sen 12 markkina-alueesta Euroopassa.

Reuters pohjaa tietonsa omaan lähteeseen ja Deutsche Telekomin sisäisiin asiakirjoihin, jotka on kirjoitettu viime vuoden heinä- ja marraskuun välisenä aikana.

Niiden perusteella Deutsche Telekom on kuitenkin päättänyt antaa Nokialle mahdollisuuden tuotteidensa parantamiseen. Syynä on yhtiön haluttomuus käyttää kiinalaisyhtiö Huawein tuotteita sitä uhkaavien rajoitusten vuoksi. Reutersin mukaan Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on antanut marraskuussa vakuutuksen tuotteiden paranemisesta.

Nokia ei kommentoinut Deutsche Telekomin esittämää kritiikkiä Reutersille.

Viime lokakuussa Nokia kertoi 5g-investointeihin liittyvistä haasteista. Tuolloin yhtiö keskeytti osingonmaksunsa, jotta se pystyisi lisäämään 5g-investointeja.

Torstaina julkaistun tuoreimman osavuosikatsauksen mukaan yhtiön oikaistu liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa prosentin verran edellisvuoden tasolta. Yhtiön osake nousi tuolloin parisen prosenttia. Perjantaina yhtiön osake oli kolmen aikaan runsaan viiden prosentin nousussa.