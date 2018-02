RoPS pyörittää kasvavaa asuntojen vuokrausbisnestä kaupungin keskustassa

Tuoreet tilastot kertovat, että ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomessa yli kymmenen prosenttia joulukuussa. Lapissa kasvua oli yli yhdeksän prosenttia. Rovaniemeläiset ovat keksineet lisääntyvän matkailun ympärille uuden bisneksen, asuntojen vuokrauksen ulkomaalaisille. Tähän on lähtenyt mukaan myös Rovaniemen Palloseura RoPS, joka paikkailee sillä horjunutta talouttaan.

RoPSin toimitusjohtaja Petri Jaatinen on tyytyväinen, sillä seuran aloitteleva airbnb-bisnes pyörii hyvin keskellä Rovaniemen kaupunkia sijaitsevassa niin sanotussa bingotalossa, jossa seura omistaa asuntoja.

– Joulusesonkiin valmistui viisi uudistettua ja kalustettua asuntoa, jotka ovat olleet siitä asti vuokralla. Joulusesonki oli erittäin hyvä loppiaiseen asti. Sen jälkeen rauhoittui selvästi, oli vain satunnaisia vuokrauksia, mutta nyt taas helmikuu näyttää olevan hyvä kuukausi, kun kiinalaiset vaihtavat vuotta ja ovat tulleet juhlimaan sitä tänne.

Jaatisen mukaan asuntoihin on majoittuneena muitakin kansallisuuksia ympäri maailmaa, esimerkiksi Etelä-Amerikasta ja Euroopasta.

– Joulukuussa oli ehkä aavistuksen enemmän aasialaisia kuin muita, kiinalaisia, japanilaisia ja hongkongilaisia.

RoPSilla on tarkoitus saada kesään mennessä kaikkiaan kymmenen asuntoa talossa valmiiksi. Pitkällä juoksulla on tarkoitus käydä kaikki asunnot läpi. Niitä on yhteensä viisitoista.

Huoneistoja vuokrataan Airbnb:n ja Booking.comin kautta. Huoneiston hinta riippuu sesongista. Kalleimmillaan kuuden hengen asunto maksaa Jaatisen mukaan 549 euroa vuorokausi ja edullisimmillaan tähän mennessä saman asunnon on saanut 199 eurolla. Huoneistoja on neljälle, kuudelle, kahdeksalle ja myöhemmin myös kymmenelle hengelle.

Talossa asuu myös RoPSin pelaajia

Jaatisen mukaan toiminta hakee vielä muotoaan.

– Ei meillä ole järkeä pitää huoneistoja tyhjillään. Kysyntä on ihan eri joulun alla kuin keskikesällä, jolloin meillä ei ole tarkoitus pitää samaa määrää asuntoja tässä vuokraustoiminnassa, vaan niitä annetaan pelaajien asunnoiksi. Sitten taas, kun kausi on ohi ja pelaajat lähtevät kotiin, niitä vapautuu sopivasti vuokraustoimintaan, kun matkailusesonki lähtee kiihtymään.

Jaatisen mukaan RoPS ei ole mitenkään korostanut sitä, että talo on jalkapalloseuran ja että siellä asuu myös pelaajia.

– Muuten kuin, että huoneistoissa on tauluja ottelutilanteista, jos joku siitä on osannut vetää johtopäätöksiä.

Jaatisen mukaan bisnes on ollut kannattavaa.

– Ensimmäinen kausi luonnollisesti on harjoittelua ja tunnettavuuden parantamista. Nyt on jo tullut ensi joululle varauksia. Se on selvää, että kun suosituksia saa ja sana kiirii, niitä alkaa tulla.

RoPS pyörittää myös bingoa. Sen toiminta lähti syöksyyn vuonna 2016 ainakin osittain siksi, että sisällä tupakointi kiellettiin.

– Bingo pyörii ja kukkuu edelleen, toivottavasti syvin kuoppa on jo nähty, Jaatinen sanoo.

Britit yöpyivät eniten

Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin joulukuussa kaikkiaan lähes 370 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä, mikä oli 9,4 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2016.

Eniten Suomessa kävi joulukuussa brittejä, ja he yöpyivät lähes yksinomaan Lapissa. Toiseksi eniten Suomessa yöpyi venäläisiä ja kolmanneksi ranskalaisia, vaikka heidän yöpymisensä Suomessa vähenivät lähes kuusi prosenttia aiemmasta.

Välimeren maista tulevien matkailijoiden kiinnostus jouluista Suomea kohtaan kasvoi voimakkaasti. Espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät peräti 41,0 prosenttia ja italialaisten yöpymiset 15,6 prosenttia edellisvuoden joulukuuhun verrattuna.