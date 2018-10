Robottien vallankumous on jo täällä – mitä pahaa siinä on, että tietokone tuntee minut?

Algoritmi on vähän niin kuin keittokirja. Siinäkin on yksityiskohtaisia ohjeita, joilla tehtävistä suoriutuu. Tietokoneiden ohjaamassa maailmassa kuten esimerkiksi sähköisessä kaupassa algoritmit ovat kaikki kaikessa. Mutta ovatko ne aina oikeassa? Johtavatko ne välttämättä parhaaseen tulokseen myyjän tai asiakkaan kannalta? Pitäisikö musta laatikko avata?

Algoritmien sanotaan päättävän, mitä tietoa me saamme nähtäväksemme.

Internet on niin valtava, että tietoa täytyy aina seuloa, ja sitä hakukoneet tekevät. Algoritmit pitävät huolta siitä, mitä tietoja ja millaista materiaalia meille suodattuu. Ne seulovat valtavasta tiedosta meille sopivaa tai relevanttia tietoa ja samalla määrittelevät ja luokittelevat meitä yrityksille.

Jo vuosia on puhuttu algokratiasta, algoritmivallasta. Yhä edelleen me voimme kuitenkin kieltäytyä siitä profiilista, jonka algoritmit meistä antavat niille, jotka haluavat meistä jotenkin hyötyä. Ja aivan varmasti me voimme päättää, katsommeko videon, klikkaammeko linkkiä ja ostammeko mainostettua tavaraa. Mikään ei varsinaisesti pakota meitä mihinkään, joskin meidän tuotettu profiilimme ja meille tarjottu informaatio voivat olla rajoittuneita.

Asiakkaat voivat yhdellä klikkauksella tietämättään luovuttaa itsestään paljon tietoja eteenpäin. Suurten tietomassojen käsittelyyn erikoistuneet big data -yhtiöt käyttävät tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Mitä pahaa siinä sitten on, että juuri minulle tulee joskus ihmeen tarkasti kohdennettua mainontaa? Nehän tuntuvat tuntevan juuri minut. Ja niin ne tavallaan tuntevatkin, koska ne tuntevat meidän valintamme verkkomaailmassa.

Algoritmeissa voi olla sellainen ongelma, että uusien yritysten on vaikea päästä väliin vaihtoehtoineen. Ehkä algokratia onkin sitä, että se antaa yrityksille liian määrääviä kohteita vaikka todellisuus ja me ihmiset olemme mutkikkaita. Voi olla jopa niin, että markkinoiden vapauden nimissä täytyisi säännöstellä vähän enemmän tiedon keruutta ja käsittelyä.

Vaikka algokratiasta on varoitettu, sen tuomaa uhkaa on varmasti myös liioiteltu. Ihmiset elävät yhä vapauden ja valintojen valtakunnassaan. Vaan jos ihmiset tyypitellään liian krouvilla tavalla, asiat yksinkertaistuvat ja keskittyvät liikaa. Markkinat supistuvat eivätkä laajene ja rikastu.

Ihmisiä paketoidaan ja myydään bulkkitavarana yhtiöiltä toisille – olemme vapaita mutta tyypiteltyjä.

On myös havaittu, että algoritmitkin voivat sekoilla. Niillä voi olla jopa mielenterveysongelmia. Nehän jäljittelevät ihmismieltä ja pyrkivät kohtaamaan ihmisiä valintojensa keskellä sellaisina kuin me olemme. Sosiaalisen median algoritmien on havaittu muuttuvan ennakkoluuloisiksi. Valemediasta seuraa lisää valemediaa.

Algoritmeilla saattaa alkaa olla kantoja vaikkapa maahanmuuttoon. Jos ihmiset toisinaan kokevat olevansa viallisia olentoja, algoritmit ovat ylitsevuotavat itsevarmoja.

Tieteiskuvitelmissa tietokoneet ottavat vallan väkisin ja kohta androidien armeijat marssivat kaduilla. Tosiasiassa tietokoneet ovatkin ottamassa valtaa, mutta se tapahtuu algoritmien avulla. Se valta on tyypittelevää ja tietoa säätelevää. Koska algoritmit ovat bisnesvälineitä, niitä salaillaan ja suojellaan.

Tästä syystä Ranskan presidentti Emmanuel Macron haluaa ajaa algoritmien ja yleensä tiedon keräämisen ja käsittelyn avoimuutta. Se voi lopulta olla kaikkien etu niin hallinnossa, tiedonvälityksessä, tieteessä kuin liiketoiminnassakin.