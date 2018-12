Rosatom käynnistelee kelluvaa ydinvoimalaansa Murmanskissa

Venäjän ydinvoimayhtiö Rosatom on käynnistänyt kelluvan ydinvoimalansa ensimmäisen reaktorin toimimaan kymmenen prosentin kapasiteetilla. Akademik Lomonosov on tällä hetkellä telakoituna Rosatomin laivastoyhtiö Atomflotin tiloissa Murmanskissa.

Akademik Lomonosov on Rosatomin ja maailman ensimmäinen kelluva ydinvoimala. Testit ja valmistelut on tarkoitus saada valmiiksi ensi vuoden maaliskuuhun mennessä. Voimalaitos on tarkoitus hinata ensi vuoden kolmannella neljänneksellä Itä-Siperiassa Tsukotkan piirikunnassa sijaitsevan Pevekin satamaan, missä sen on määrä korvata kaksi vanhentuvaa energiantuotantolaitosta.

– Kelluva ydinvoimala on ihanteellinen ratkaisu syrjäseutujen energiantuotantoon. Pidämme tätä hanketta täysin uutena tuotteena, jolle on Venäjän sähköjärjestelmän ulkopuolella sijaitsevien arktisten alueiden lisäksi kysyntää monissa muissa maissa, Rosatomin toimitusjohtaja Aleksei Lihatshov visioi tiedotteessa.

Rosatom aikoo aloittaa kelluvien ydinvoimaloiden sarjatuotannon ja markkinoida niitä ympäri maailman. Yhtiön mukaan pienille kelluville ydinvoimaloille näyttää olevan markkinoita Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa.

– Hanke toimii referenssinä pienitehoisesta ydinreaktoritekniikasta ja demonstroi niiden käyttöä potentiaalisille asiakkaille. Tämänkaltaisten tuotteiden kova kysyntä epäilemättä vahvistaa Venäjän johtoasemaa globaaleilla ydinteknologiamarkkinoilla, Lihatshov sanoi.

Akademik Lomonosov on 144 metriä pitkä alus, johon on rakennettu kaksi reaktoria. Ne ovat sähköteholtaan yhteensä 70 megawattia ja tyypiltään samoja, joita käytetään ydinkäyttöisissä jäänmurtajissa. Rosatom suunnitteli alun perin, että ydinpolttoaine olisi ladattu reaktoreihin jo Pietarin telakalla, mutta luopui aikeestaan Pohjoismaiden ja Itämeren alueen maiden vastustuksen takia. Ydinvoimala hinattiin Pietarista Murmanskiin Itämeren kautta.