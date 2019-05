Ruokadronet liitävät Itä-Helsingissä kesäkuusta alkaen – "Asiakkaat päättävät, onko droneille elinkelpoista markkinaa"

Pikapurtavan saa kesäkuun alussa toimitettuna ilmateitse Itä-Helsingin Vuosaaren alueella. HOK-Elanto kertoi tänään, että S-ryhmään kuuluva Food Market Herkku ryhtyy testaamaan lounastuotteiden kuljettamista droneilla.

HOK-Elannon kehityspäällikkö Jukka Ranua kertoo, että kyseessä on dronekuljetusten kokeilu, ja asiakkaiden tilattavissa on kymmenkunta lounastuotetta kauppakeskus Itiksen Herkku-myymälän palvelutiskin valikoimasta.

– Tilaushetkestä ei montaa minuuttia mene, kun tilaus on jo perillä. Tämä on palvelu nopeaan nälkään, Ranua sanoo.

Lounastoimituksista vastaa kuljetuspalveluyhtiö Wing , joka on sopinut tässä vaiheessa puolen vuoden yhteistyöstä HOK-Elannon kanssa. Wing on Googlen emoyhtiönä tunnetun Alphabetin omistama yhtiö. Helsinki on Wingin ensimmäinen toiminta-alue Euroopassa.

Lounaiden lennättämistä kokeillaan Vuosaaressa asuvien ensitestaajien joukolla kesäkuusta alkaen. Toimituksia tehdään alkuvaiheessa lounasaikaan torstaista sunnuntaihin.

Ensitestaajiksi haluavat vuosaarelaiset voivat ilmoittautua mukaan kokeiluun Wingin verkkosivuilla.

Kuljetuspalvelun ensimmäinen asiakas oli tänään Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Asiakaskokemukset ratkaisevat dronekuljetusten kohtalon

Kehityspäällikkö Ranuan mukaan Vuosaaren kokeilu määrittää pitkälti sen, otetaanko palvelua laajemmin käyttöön. Ranuan mukaan kokeiluun lähdettiin, koska kasvukeskuksissa ruoan tilaaminen on kasvanut rajusti.

– Tämä on uuden opettelemista ja meidän pitää olla herkkänä asiakaspalautteelle. Asiakkaat lopulta päättävät, onko dronekuljetuksille elinkelpoista markkinaa vai ei, Ranua sanoo.

– Etenemme pala kerrallaan eli tarkastelemme miten tämä todella toimii ja pohdimme sen jälkeen, minne tätä voisi mahdollisesti laajentaa.

Keskolla ilmateitse kulkenut tavaraa ruoan sijaan

Pikapurtavan lisäksi lennokit ovat kuljettaneet myös tavarapaketteja Suomessa. Keskon palvelujohtaja Petri Toivonen kertoo, että dronet kuljettivat maaliskuussa kymmeniä Matkahuollon asiakaspaketteja Vantaalla tehdyn muutaman päivän kokeilun aikana.

– Asiakaskokemukset olivat kaikkiaan varsin positiivisia. Tämä oli lähtölaukaus sille, että haluamme myös K-ryhmässä selvittää, millaisia mahdollisuuksia dronet tulevaisuudessa tuovat, Toivonen sanoo.

Toivonen kertoo, että kun omia dronekokemuksia summataan ja jatkoa arvioidaan, seurataan myös S-ryhmän kokeilua mielenkiinnolla. Keskon ruokadronejen mahdollista aikataulua Toivonen ei kuitenkaan ala spekuloimaan.

– Tämä on varmasti tulevaisuuden liiketoimintaa. Kuinka paljon ja missä määrin se voi esimerkiksi ottaa osuutta pakettiliikenteen toimituksista, sitä en osaa vielä arvioida.