Ruotsalainen Ericsson suostuu maksamaan yli miljardi dollaria sopiakseen korruptiosyytökset

Ruotsalainen verkkoyhtiö Ericsson suostuu maksamaan yli miljardi dollaria sopiakseen sitä vastaan esitetyt korruptiosyytökset, kertoo Yhdysvaltojen oikeusministeriö.

Yhdysvaltalaissyyttäjän mukaan Ericsson on myöntänyt vuosia kestäneen korruptiokampanjan yhteensä viidessä maassa vahvistaakseen otettaan telekommunikaatiomarkkinasta.

– Ericssonin korruptiotoimissa oli mukana korkean tason johtajia ja toimet ulottuivat 17 vuoden ajalle ja ainakin viiteen maahan, ja kaikki tämä oli harhaanjohdettua yritystä kasvattaa voittoja, Yhdysvaltain oikeusministeriön rikosoikeudellisen osaston johtaja Brian Benczkowski totesi lausunnossa.

Syyttäjien mukaan vuosina 2000–2016 Ericsson juonitteli muun muassa lahjuksien maksamiselle ja kirjanpidon vääristelyllä Kiinassa, Indonesiassa, Vietnamissa, Kuwaitissa ja Djiboutissa.

Ericsson vaikenee

Ericsson osasi odottaa suuria maksuja, sillä yhtiö kertoi jo aiemmin tehneensä 12 miljardin kruunun eli noin 1,1 miljardin euron varauksen kattaakseen korruptiotutkinnan seuraamuksia. Yhtiö on vuodesta 2013 tehnyt Yhdysvaltain viranomaisten kanssa yhteistyötä korruptiovyyhdin tutkinnassa.

Se on muun muassa myöntänyt, että eettisiä koodeja on rikottu ja esimerkiksi sisäisessä valvonnassa on ollut puutteita. Ericsson on myös myöntänyt, että se on ohjannut kymmeniä miljoonia dollareita Kiinassa viranomaisten lahjoihin, matkoihin ja viihdyttämiseen, jotta se voittaisi valtio-omisteisten yhtiöiden sopimuksia.

Myös Ericssonin egyptiläinen tytäryhtiö myönsi perjantaina Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuimelle syyllistyneensä rikkomuksiin.

Ericsson julkaisi lausunnon, jossa se kertoo muun muassa suostuneensa riippumattomaan arviointiin. Yhtiö kertoo myös sitoutuneensa uudistamaan merkittävästi sisäistä valvontaansa ja eettisiä ohjeitaan.

– Olen järkyttynyt näistä menneistä epäonnistumisista. Sopuun pääseminen yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa mahdollistaa sen, että voimme sulkea tämän luvun. Voimme siirtyä nyt eteenpäin ja rakentaa vahvempaa yhtiötä, toimitusjohtaja Börje Ekholm totesi lausunnossa.