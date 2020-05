Ryanair arvostelee tukien jakamista Finnairille ja muille lentoyhtiöille

Halpalentoyhtiö Ryanair arvostelee valtiontukien jakamista lentoyhtiöille. Ryanair pitää tukia laittomina. Myös Finnair on Ryanairin hampaissa.

Ryanairin mukaan kilpailutilanne tulee olemaan vääristynyt ennennäkemättömän suurien valtiontukien vuoksi, kun lentoliikenne alkaa palata normaaliksi.