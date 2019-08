S-market Savela Jyväskylässä kokeili 24/7-aukioloa ja nyt käytäntö muuttuu pysyväksi

S-market Savelan ovet ovat jatkossa auki ympäri vuorokauden pysyvästi. Osuuskauppa Keskimaa on päättänyt lähes puoli vuotta kestäneen kokeilun jälkeen, että 24/7-aukioloajasta tehdään pysyvä käytäntö.

Kokeilun aikana Keskimaa halusi selvittää, onko Jyväskylän alueella kysyntää 24/7-aukioloajalle päivittäistavarakaupassa.

– Olemme saaneet vahvistuksen siihen, että ympärivuorokautiselle aukioloajalle on kysyntää Jyväskylässä. Monet tekevät vuorotyötä ja ihmiset elävät eri vuorokausirytmeissä. Savelan lähistöllä elää paljon opiskelijoita ja lapsiperheitä, myös keskussairaalan läheisyys vaikuttaa asiakasvirtoihin, S-marketin ryhmäpäällikkö Mikko Lehtinen analysoi.

S-market Savela on ensimmäinen ympäri vuorokauden auki oleva ruokakauppa Keski-Suomessa. Yöaikaan asiakkaiden ja myyjien turvallisuudesta vastaa myyjä-vartija.

Keskimaan mukaan kokeilujakson aikana ei ole ollut normaalista poikkeavia järjestyshäiriöitä.

− Vapaaehtoista henkilökuntaa on löytynyt yövuoroihin helposti – jopa tarvetta enemmän. Kuormista suurin osa puretaan yöllä, joten myös päivällä asioivien ostokokemusta on saatu parannettua, kun myymälässä on huomattavasti vähemmän purettavia lavoja ruuhkaisimpina aikoina, kertoo S-market Savelan marketpäällikkö Jani Perälä.