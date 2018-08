S-ryhmä toivoo Karhiselta ratkaisuja viljelijöiden ahdinkoon – "Toivon mukaan löytyy viisastenkiviä"

S-ryhmän johto kertoo odottavansa avoimin mielin Reijo Karhisen johtaman työryhmän ehdotuksia maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Tiistaina tammi-heinäkuun tuloksensa julkistanutta S-ryhmää on ajoittain kritisoitu siitä, että se ei tee tarpeeksi suomalaisten maataloustuottajien auttamiseksi.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä torjuu väitteen, että ruuantuotannon pysyminen Suomessa ei olisi S-ryhmälle tärkeää.

– Se on meille erittäinkin tärkeää. Olemme suurin suomalaisen ruuan myyjä valtakunnallisesti ja myymme myös noin miljardilla paikallista ruokaa paikallisilta toimittajilta, Heikkilä sanoo.

Hän kertoo paikallisten elintarvikkeiden olevan monien markettien myydyimpiä tuotteita.

– Se, että olemme omaa tehokkuuttamme pystyneet viemään hintoihin eli omaa katetta pystyneet laskemaan ja sitä kautta suomalaisten tuotteiden kysyntä on kasvanut, meidän mielestä se tukee suomalaista maataloutta eikä päinvastoin.

Karhisen ryhmä tulee tapaamaan Heikkilää keskiviikkona.

– Tärkeintä on, että meillä on yhteinen kuva siitä, mistä maatalouden vaikeudet johtuvat. Sitten pyritään löytämään niitä ratkaisuja.

Vastaavia ollut ennenkin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) nimesi kesäkuussa Karhisen selvittämään maatalouden kannattavuuden parantamista. Kannattavuuden ei katsota olevan kestävällä tasolla. Työryhmä julkaisee selvityksensä tammikuussa.

Heikkilä huomauttaa, että erilaisia maatalouden ongelmia ratkovia työryhmiä ja seminaareja on vuosien varrella ollut useita.

– Näitä on ennenkin yritetty hakea, mutta toivon mukaan sieltä löytyy niitä viisastenkiviä ja yhteisiä toimintamalleja jotka voisivat sitten tähän tilanteeseen auttaa. Kyllä me olemme hyvin avoimin mielin.

Yhdeksi keinoksi maatalouden elvyttämiseksi Heikkilä esittää ruuan viennin edistämisen. Hänen mielestään suomalainen ruoka menisi kaupaksi maailmalla, jos sen brändäisi hyvin.

Tänä kesänä lisämurhetta viljelijöille on aiheuttanut kuivuus, jonka takia sadot ovat jäämässä tavallista heikommiksi. S-ryhmä kertoo pohtivansa, miten tuottajia voisi tässä tilanteessa auttaa.

S-ryhmän tulos nousi

-

aurinkoinen kesä auttoi

S-ryhmän operatiivinen tulos kohosi tammi-kesäkuussa 133 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 128 miljoonasta eurosta. Vähittäismyynti kasvoi 2,7 prosenttia 5,6 miljardiin euroon.

Pääjohtaja Heikkilän mukaan aurinkoinen kesä on saanut asiakkaat liikkeelle niin kotimaassa kuin lähialueilla.

– Erityisesti hotellit, terassit ja isot kesätapahtumat ovat vetäneet väkeä. Jalkapallon MM-kisat täyttivät Pietarin Sokos-hotellit, ja (Lionel) Messin johtama Argentiinan maajoukkue toi hotelleille mukavaa lisänäkyvyyttä, Heikkilä kertoo tulostiedotteessa.

S-ryhmän tulosta paransi erityisesti osuuskauppojen keskusliike SOK-yhtymä , jonka tulos koheni selvästi viime vuodesta. Sen sijaan kasvaneet investoinnit ja halvemmat hinnat laskivat hivenen osuuskauppojen yhteenlaskettua tulosta.

S-ryhmä investoi alkuvuoden aikana 280 miljoonaa euroa, mikä on yli 30 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten.

– Investointeja tarvitaan suorituskykymme jatkuvaan parantamiseen, Heikkilä sanoo.

Tulosta käytetään muun muassa logistiikan tehostamiseen, digitaalisiin hankkeisiin ja toimipaikkojen uudistamiseen.

Bonuksia 161 miljoonaa euroa

Heikkilä vaatii, että kuluttajien ostovoima on turvattava veroratkaisuilla ja keveämmällä sääntelyllä. Sääntelyn purkaminen on hänen mukaansa piristänyt kauppaa, ja seuraavan hallituksen aikana on tärkeätä, että sääntelyä puretaan edelleen ja edistetään vapaata kilpailua.

Asiakasomistajille jaettiin bonuksia 161 miljoonan euron arvosta. Määrä on viime vuoden tasolla.