SAS:n lakko jatkuu – vuorokauden neuvotteluvääntö ei ole tuonut ratkaisua

Lentoyhtiö SAS :n lentäjien lakkoon ei ole loppua näköpiirissä. Työtaistelun lopettamisesta oltiin tänään aamupäivällä neuvoteltu jo lähes vuorokausi putkeen Oslossa, mutta tuloksetta.

Yhtiö on tänään perunut yli 700 lähtöä. Lakko on nyt kestänyt jo viikon päivät ja sen aikana on peruttu yhteensä yli 4 000 lentoa.

Lentäjät vaativat paremmin ennakoitavia työaikoja ja palkankorotuksia. Nykyään monet lentäjät saavat työvuorolistansa 14 päivää etukäteen.

SAS:n mukaan lentäjien vaatimukset uhkaavat yhtiön kannattavuutta.