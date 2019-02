STT saa 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen – tuki turvaa nykyisen laajuisen uutispalvelun jatkumisen

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Suomen Tietotoimistolle 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen. Tuki on kertaluontoinen, ja STT:lle on sen myöntämisen myötä asetettu julkisen palvelun velvoite tuottaa uutistoimistopalvelua avoimin ja syrjimättömin ehdoin.

Tuella pyritään varmistamaan ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus ja tukemaan kansallisen uutistoimiston uudistamista. Toimitusjohtaja Kimmo Pietinen oli iloinen, että odotettu tukipäätös on nyt tehty.

– Tuen rooli on aika merkittävä STT:n uutispalvelun tämän vuoden toimintaedellytysten turvaamisessa. Tuen avulla uutistoiminnan nykylaajuus voidaan säilyttää, Pietinen sanoi.

STT on tukihakemuksensa mukana toimittanut ministeriölle suunnitelman taloutensa vakauttamisesta ja yhtiön toiminnan kehittämisestä. Kehitystyössä hyödynnetään muun muassa robotiikkaa ja keinoälyä.

– Meillä on kehitteillä erilaista uutisrobotiikkaa, jonka tarkoitus on palvella kaikkia suomalaisia medioita, Pietinen sanoi.

STT:ssä kehitetty uutisseurannan Pikkulintu-työkalu tuodaan näillä näkymin kohtapuoliin tarjolle muillekin medioille. Sen avulla voidaan automaattisesti seurata, milloin jollekin verkkosivulle ilmaantuu uutta tietoa. Työn alla on lisäksi Scoopmatic, tekoälyä hyödyntävä tekstiä tuottava robotti. STT on mukana myös EU:n rahoittamassa hankkeessa, jossa tutkitaan miten uutisrobotiikkaa voidaan hyödyntää yli kielirajojen.

Merkittävät uutismediat mukana

Uutistoimistotukea varten varattiin 1,5 miljoonan euron määräraha viime vuoden kesäkuussa hyväksytyssä lisäbudjetissa. Tuki sisältyi myös periaatepäätökseen mediapoliittisesta ohjelmasta.

STT on viime vuosina kokenut asiakasmenetyksiä, mutta tilanne on nyt kääntynyt vakaammaksi. Yleisradio palasi STT:n asiakkaaksi kymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna 2017, Helsingin Sanomat viime vuonna.

– Kaikki merkittävät uutismediat ovat edelleen STT:n asiakkaita. Koko Suomi lukee STT:n uutisia tai kuulee niitä jostakin mediasta, Pietinen totesi nykyisestä asiakastilanteesta.