STT saa 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Suomen Tietotoimistolle (STT) 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen. Tuki on kertaluontoinen, ja STT:lle on sen myöntämisen myötä asetettu julkisen palvelun velvoite tuottaa uutistoimistopalvelua avoimin ja syrjimättömin ehdoin.

Tuella pyritään varmistamaan yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus ja tukemaan kansallisen uutistoimiston uudistamista.

STT on tukihakemuksensa mukana toimittanut ministeriölle suunnitelman taloutensa vakauttamisesta ja yhtiön toiminnan kehittämisestä. Kehitystyössä hyödynnetään muun muassa robotiikkaa ja keinoälyä, ja kehittämistyön voidaan arvioida palvelevan suomalaista media-alaa yleisesti, ministeriö toteaa.

Ministeriö sanoo myös, että suunnitelmien perusteella STT:llä voidaan arvioida olevan riittävät edellytykset yhtiön toiminnan vakauttamiseksi.

Uutistoimistotukea varten varattiin 1,5 miljoonan euron määräraha viime vuoden kesäkuussa hyväksytyssä lisäbudjetissa. Tuki sisältyi myös yhtenä toimenpiteenä viime heinäkuussa hyväksyttyyn periaatepäätökseen mediapoliittisesta ohjelmasta.