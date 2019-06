Saarijärveläinen Gesto Oy kehittää tilapäisiä elementtiasuntoja – tunnissa majoitus 15 hädänalaiselle

Saarijärveläisen Gesto Oy:n perustaja Hannu Piispanen on kehittänyt Quick SafeHouse (QS-House) -elementtiasunnot. Tarkoituksena on tarjota majoitusvaihtoehtoja kriisialueille, kuten pakolaisleireille ja slummialueille.

Yritystehtaan yritysvalmentaja Marko Sorrin mukaan hankkeella on valtavasti kansainvälistä potentiaalia, sillä se pyrkii ratkaisemaan valtavaa globaalia haastetta. Kyseessä on suuri humanitaarinen haaste, jonka markkina on valtava.

– Maailmassa on yli 70 miljoonaa ihmistä vailla asuntoa, joko luonnonkatastrofien tai konfliktien takia. Pakolaisten määrä kasvaa vuosittain noin 5–10 prosenttia, Sorri kuvailee.

Piispanen on ollut yhdessä Sorrin kanssa Team Finlandin vienninedistämismatkoilla muun muassa Jordaniassa, jossa palaute ideasta on ollut erittäin hyvää.

– Tavoitteena on rakentaa tämän vuoden aikana Ammanin lähelle pilottikohde, jossa asuntoja voidaan testata todellisessa käytössä, Piispanen kertoo.

Lisäksi yritys on selvittänyt yhteistyömahdollisuuksia Punaisen Ristin ja Yhdistyneiden kansakuntien kanssa.

Projektin kansainvälistymistä tukemassa on myös jyväskyläläinen kehitystutkimuksen tohtori Kaj Björk.

Björk on toiminut yhteistyöstä YK:n ja Maailmanpankin kanssa, sekä ollut mukana Suomen ulkoministeriön kahdenvälisistä isoista hankkeista.

Elementtitalojen rakentamisessa hyödynnetään solupolystyreeniä (EPS-materiaalia), jonka ansiosta asunnot ovat hygieenisiä, kevyitä sekä kestäviä.

Tunnissa saadaan kasattua huone, johon voidaan majoittaa 15 aikuista ja kuudessa tunnissa luodaan majoituspaikat 90 henkilölle. Rakentamista nopeuttaa mehiläiskennomaisuus, sillä yksi seinä voi toimia useamman huoneen seinänä.

Kierrätettävä ja kestävä materiaali suojaa sekä kylmältä että kuumalta sekä sateelta ja tulelta.