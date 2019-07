Saarijärveläisen Lahjapisteen yrityksiä konkurssiin – liiketoimintaa jatkaa Rahkotec Oy

Saarijärveläiset Tamtop Oy sekä Saarijärven Korttipiste Oy on asetettu velallisen hakemuksista konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa maanantaina. Yritykset omistaa Lahjapisteen yrittäjä Anu Erkko.

Hakemusten mukaan yrityksillä on velkaa yhteensä noin 356 000 euroa. Suurimmat velkojat ovat Nordea Pankki, Anu Erkko, Mediamaestro sekä Saarijärven Liike- ja Ravintolakiinteistö.

Yritysten liiketoiminta on myyty Rahkotec Oy:lle, jonka toimitusjohtajana on Erkko. Yhtiöiden merkittävimmät varat muodostuvat hakemuksen mukaan liiketoimintakaupasta, joista saatava summa on yhteensä noin 66 500 euroa.

Konkurssit eivät vaikuta Lahjapisteen toimintaan.

– Lahjapiste jatkaa Saarijärven Hietalahdessa Rahkotec Oy:n teollisuushallissa, Erkko kertoo.

Lahjapisteen merkittävintä toimintaa on kellojen, korttien, pehmolelujen ja sisustustarvikkeiden tukkukauppa.

Erkko kertoi Sampolle heinäkuun alussa yrityksen työllistävän tällä hetkellä neljä henkilöä, mutta uudessa paikassa työntekijämäärä vähenee yhdellä eläköitymisen myötä.

Tamtop Oy:n liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 000 euroa, tilikauden tulos noin 4 000 euroa. Saarijärven Korttipiste Oy:n liikevaihto viime vuonna oli noin 119 000 euroa, tilikausi tappiollinen noin 33 000 eurolla.

Yritykset ostaneen Rahkotec Oy:n viime vuoden liikevaihto oli noin 4 000 euroa ja tilikauden tulos noin 4 000 euroa.